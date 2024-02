O Santos está se preparando para estrear na Equality Cup, um torneio amistoso que será disputado no Catar. O Peixe estreia neste domingo, às 11h (horário de Brasília), contra o Shanghai Shenhua. O time que irá disputar a competição será completado por muitos jogadores da base santista.

Um dos jogadores para ficar de olho é o jovem meio-campista Bernardo. O atleta é uma das promessas do clube da baixada e recentemente teve seu contrato renovado com clube. Ele ficou de fora da Copa São Paulo, por conta de uma lesão, mas agora está pronto para ajudar o Santos no torneio internacional.

“Estou me sentindo bem e quero fazer uma boa competição. Sabemos que será um torneio onde poderemos mostrar nosso futebol e representar o Santos. Jogar por esse clube, independente do torneio, é sempre uma grande satisfação. Por isso, temos que dar a vida e buscar ganhar, independente de qualquer coisa”, disse Bernardo.

Além do clube chinês, o Santos também enfrentará o Zenit e o Al Duhail durante o torneio. Um outro jogador que estará no elenco, em busca de brigar pelo seu espaço no time de Carille é o volante Kevin Malthus. O jogador que esteve no elenco que disputou a Copinha, agora subiu para o time profissional e projeta a competição internacional.

“São times complicados, que vão exigir que tenhamos atenção durante o jogo. Meu objetivo é fazer o que eu amo e ajudar o time que me abriu as portas. Quero muito continuar minha história aqui no Santos e vou brigar pelo meu espaço. Vejo que tenho totais condições de desempenhar um bom papel aqui”, finalizou Kevin.