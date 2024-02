O Itabirito fez grande partida na rodada do fim de semana e conseguiu segurar o América-MG, empatando no Independência, por 0 a 0. O lateral Lucas Mota foi um dos principais nomes da equipe, que recém subiu à elite do Mineiro.



"Fizemos um grande jogo diante do América, um jogo quase perfeito, criamos várias chances onde o goleiro deles foi muito feliz, mas fiquei muito feliz pela grande partida que fizemos. Agora é pensar no jogo diante do Pouso Alegre, onde temos que fazer mais uma grande atuação e pensar no resultado positivo. Temos totais condições de chegar lá e sairmos com a vitória", disse.



Mesmo com pouco tempo de existência, o Itabirito tem mostrado um grande campeonato.



"O Itabirito é um clube novo que tem menos de dois anos e já está se mostrando um clube com muita ambição e que está vindo numa crescente muito grande, não é atoa que estamos mostrando isso dentro do campeonato fazendo grandes jogos”, completou.