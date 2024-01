Agora na elite do estadual, atacante Caique projeto mineiro pelo Uberlândia

O Uberlândia está de volta na elite do Campeonato Mineiro e estreia no próximo, dia 24, contra a Tombense, fora de casa. Entre reforços e saídas, um dos destaques do acesso permanece no Verdão. O atacante Caíque falou sobre as dificuldades, agora na elite do estadual.



“Vai ser um campeonato totalmente diferente, pois se trata da primeira divisão do estadual, é sempre difícil , principalmente quando se tem muitos times em cenário nacional de séries A, B e C. Muitos times do interior também vem com muitos investimentos, isso eleva o nível da competição, e com isso por ser um remanescente do elenco a responsabilidade aumenta porque vamos entrar na disputa para tentar uma vaga na série D e da copa do Brasil. Vamos buscar evoluir todos os dias nos treinamentos e nos amistosos para chegar 100% na competição. Mas tenho certeza que estaremos preparados para honrar a camisa do Uberlândia.”



O Uberlândia está no grupo B, ao lado de Atlético-MG, Villa Nova e Pouso Alegre.