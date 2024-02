Joãozinho começou muito bem sua passagem pelo Manauara. Com dois gols marcados e participação direta em jogadas decisivas da equipe, o atacante já recebeu o prêmio de craque do jogo logo em sua estreia e agora está perto de se classificar para a próxima fase do Campeonato Amazonense,.

As ambições do time na temporada, porém, vão para além disso. O jogador quer que o Robô do Norte seja uma grata surpresa na Copa do Brasil.

“Começamos bem o campeonato estadual, depois oscilamos um pouco, mas em geral a nossa campanha é sólida. Deixamos uma boa impressão na estreia, quando vencemos o atual campeão Amazonas por 2 a 1. Mas não tem como ganhar sempre, por isso é de se esperar alguns tropeços, e o importante é dar tudo certo no final. Posso garantir que estamos focados em busca do que o clube planejou para 2024”, salientou o atleta.

Em quatro rodadas já disputadas pelo Campeonato Amazonense, o Manauara tem duas vitórias, um empate e apenas uma derrota. Segundo Joãozinho, o triunfo por 2 a 1 sobre o Operário é especial por ter sido de virada, mas o jogo mais difícil até agora foi o empate em 0 a 0 diante do Nacional.

“Eu diria que o empate contra o Nacional foi uma partida bem complicada, o nosso goleiro operou milagres em campo. Conquistamos um ponto com muito esforço e determinação”, relatou.

No dia 21 de fevereiro, a partir das 17h, o Manauara estreia na primeira fase da Copa do Brasil contra o Retrô. É a principal competição nacional no calendário dos clubes do Norte neste primeiro semestre de 2024.

“Não vejo a hora de jogar a Copa do Brasil. Sei da visibilidade, do retorno financeiro para os clubes que disputam e de tudo que representa em termos de oportunidade para atletas menos conhecidos se apresentarem a nível nacional. É uma grande vitrine”, pontuou Joãozinho.