O Inter de Lages quer retomar o caminho das vitórias no Campeonato Catarinense. Após boa sequência de vitórias, a equipe teve confrontos difíceis e acabou sofrendo dois revés. Apesar das derrotas, a equipe segue com chances de avançar para a próxima fase do Estadual.

Para isso, o time conta com o talento do lateral-esquerdo Gabriel Costa, que tem sido peça importante da equipe no Campeonato Catarinense. Em bate-papo, o jogador falou da importância em vencer as próximas partidas:

“Agora é a hora da verdade. Precisamos nos doar ainda mais em campo para alcançarmos as vitórias que são necessárias para avançarmos na competição. Temos capacidade para isso, já mostramos durante todo o campeonato que podemos jogar de igual pra igual contra qualquer equipe do estado”.

Após nove rodadas do Estadual, o Inter de Lages está na décima colocação, duas atrás do G8. Já na próxima rodada, a equipe terá um importante e difícil confronto, contra o Barra FC, em casa, no estádio Tio Vida. Na conversa, o lateral-esquerdo Gabriel Costa, que é peça fundamental da equipe, analisou o confronto:

“Temos uma semana de preparação para a partida do próximo domingo. É importante mantermos a união do grupo e o foco para esse confronto que teremos que vencer de qualquer maneira. Estamos confiantes para conseguirmos a classificação”.