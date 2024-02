Uma das referências no elenco do Concórdia, Perema vê o time focado para a reta final do Campeonato Catarinense. Capitaneada pelo zagueiro, a equipe fará mais três jogos na primeira fase, e segue com chances de avançar às quartas de final.

Nesta quarta-feira (21), às 20h, o Galo do Oeste visita o Joinville em duelo atrasado da oitava rodada. Em caso de vitória, o Concórdia igualaria os 11 pontos do Brusque — oitavo colocado e último time na zona de classificação.

“Estamos em um momento decisivo da competição. O primeiro objetivo é nos distanciarmos da parte de baixo da tabela, para depois buscarmos algo a mais. Vamos ter um grande desafio pela frente, que é enfrentar o Joinville fora de casa. O grupo está focado e esperamos fazer um bom jogo”, disse o atleta, de 31 anos.

Presente no elenco vice-campeão da Copa Santa Catarina em 2023, Perema é um dos destaques do Concórdia nesta edição do Catarinense. O zagueiro iniciou todos os oito jogos que a equipe fez até aqui, e não foi substituído nenhuma vez. Ele também é dono das melhores médias de interceptações (6,5) e cortes (3,8) por jogo do Galo do Oeste, segundo a plataforma SofaScore. Além disso, tem um gol anotado.

“Feliz por conseguir deixar a minha parcela de contribuição para o time. Temos um grupo muito batalhador, onde todos se esforçam para agregar da melhor forma, e seguimos trabalhando em busca dos nossos objetivos”, concluiu o jogador, que acumula mais de 50 partidas pelo Concórdia.