Há uma rodada do final da Primeira Fase do estadual, a equipe do Azuriz se prepara para o confronto contra o PSTC, dentro de casa, no próximo domingo (25). O jogo definirá a posição final do time na tabela, que pode chegar na quarta colocação geral. Um dos responsáveis pela boa campanha é o atacante Samuel Costa, que inclusive marcou um tento pelo clube no torneio. O atleta falou sobre essa experiência.

“Tem sido incrível. É um campeonato profissional de alto nível. Fico feliz de poder estar contribuindo com a minha equipe nas partidas. Marcar no paranaense também foi algo marcante para mim. Temos muito ainda pela frente”, disse.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Samuel passou por Itapirense e Guarulhos, no futebol paulista, antes de chegar ao Azuriz. O jovem acumula 151 minutos na temporada atual. O Azuriz é o atual sexto colocado na tabela, com 14 pontos em dez jogos. O atleta também comentou sobre as expectativas do clube no torneio.

“Era o nosso primeiro objetivo (a classificação). Temos condições de brigar por coisas grandes neste estadual e estamos no caminho certo para isso. Queremos vencer esse jogo final da primeira fase para nos qualificarmos na melhor posição possível para garantir vantagens importantes nos mata-matas”, finalizou.