Sete jogos, quatro vitórias, três empates e somente dois gols sofridos. O Parintins é o único invicto até então do Campeonato Amazonense e tem também a defesa menos vazada da competição. O Touro é treinado por Maurinho Fonseca, que como atleta profissional marcou época no Flamengo, por onde atuou em seis temporadas. Ele também defendeu clubes importantes do Brasil (Coritiba, Portuguesa e Náutico) e de Portugal (Santa Clara e Beira-Mar).

Desde 2018, quando foi campeão da Série C do Campeonato Carioca pelo Mageense, Maurinho Fonseca exerce a função de treinador. Após passagens por clubes do Rio de Janeiro, ele assumiu o comando do Parintins nesta temporada e avaliou positivamente a trajetória da sua equipe no turno do estadual.

“Fomos muito competitivos. Brigamos pela bola e pelo espaço. Tivemos a tranquilidade de nos mantermos organizados defensivamente para suportarmos as pressões nos momentos de dificuldade dentro das partidas. Conseguimos impor um poder ofensivo muito bom”, avaliou o treinador de 49 anos.

Foto: Chicão Marques/Parintins

Os únicos gols sofridos pelo Parintins no estadual foram de bola parada (um tento de pênalti e outro após uma cobrança de escanteio). “Treinamos muito os conteúdos de organização e transição defensiva. Com a experiência que tenho nesses anos de futebol, sei que uma equipe que sofre poucos gols, é uma equipe que faz boas campanhas nas competições. E o resultado nosso no primeiro turno prova isso”, analisou Maurinho Fonseca.

No próximo sábado, às 15h30, o Parintins estreia no returno do estadual diante do São Raimundo no estádio da Colina. Com a expectativa de ter um calendário nacional e regional em 2025 (Série D e Copa Verde), Maurinho Fonseca espera que os seus comandados continuem com uma ótima performance. Para isso, conta também com o apoio da torcida.

“Os torcedores de Rio Preto da Eva tem sido um aliado importante para o nosso bom momento. Todos têm nos incentivado durante a semana de treinos e fazem uma festa bonita nos jogos. Nós buscamos retribuir esse carinho, respeitando a camisa e lutando por cada bola. É o que buscaremos neste segundo turno. Vamos seguir na luta pelos nossos objetivos”, garantiu o técnico.