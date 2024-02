O Petrolina começou sua trajetória na Copa do Brasil 2024 com uma vitória histórica no Paulo Coelho, diante do Cascavel-PR. Na noite desta quarta-feira (28), a Fera Sertaneja venceu por 3x2 e vai enfrentar o Sousa-PB, na próxima fase da competição.

O primeiro gol do Petrolina no jogo saiu na reta final do 1º tempo, com Kiros, de cabeça. Na 2ª etapa, Éverton Felipe aumentou a vantagem para os donos da casa. No entanto, o time do Paraná buscou o empate e deixou o final da partida dramático.

Aos 44 minutos, Emerson Galego aproveitou cruzamento na área, e também de cabeça, fez o gol da classificação da Fera Sertaneja na Copa do Brasil.

Com o resultado, o Petrolina avançou para segunda fase da Copa do Brasil e vai encarar o Sousa, na Paraíba. Desta vez, diferente da primeira fase, o empate leva a decisão aos pênaltis.