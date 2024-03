O Vila Nova viverá oito dias decisivos na sequência da temporada. No próximo domingo, começará o embate com o Goianésia por um vaga nas semifinais do Campeonato Goiano. Três dias depois, jogará com o Rio Branco pelas oitavas de final da Copa Verde. Finalmente no dia 11, fará a segunda partida das quartas de final do estadual. O técnico Higo Magalhães fala sobre a semana que vem a seguir.

“Serão confrontos duros, emocionantes, mas nós queremos chegar o mais longe possível nas competições e quem tem essa meta, precisa se acostumar com esse tipo de jogo. Nosso grupo vem evoluindo com o passar das partidas e creio que, com muito respeito aos rivais, temos as condições necessárias para alcançar vitórias” declarou.

O Vila não conquista o Goiano desde 2005. Já a Copa Verde, a equipe alvirrubra decidiu duas vezes, em 2021 e 2022 e nas duas oportunidades acabou na segunda colocação, perdendo as finais na decisão por pênaltis. Higo destaca a importância dos títulos na história de um clube.

“Uma agremiação se projeta nos cenários estadual e nacional através de sua massa torcedora e dos títulos que conquista. O Vila é um clube enorme, com uma torcida completamente apaixonada e voltará a vencer competições” definiu.