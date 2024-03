O Cruzeiro oficializou, nesta quinta-feira, o empréstimo de dois atletas ao Vila Nova-GO, que disputa o Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Goiano e Copa Verde em 2024. Trata-se do zagueiro Ruan Santos e do volante Fernando Henrique, ambos sem minutagem pela Raposa na atual temporada.

Filho de Narciso, ex-jogador de Santos e Flamengo, Ruan Santos tem passagem pelas categorias de base do Palmeiras mas foi profissionalizado pelo Cruzeiro. Pelo Cabuloso, ele conquistou o Campeonato Mineiro Sub-20 e da Copa do Brasil da categoria no ano passado.

Quem também passará a temporada no Tigre é o volante Fernando Henrique. Aos 22 anos, o jovem jogador com passagem pelo Grêmio ainda não atuou em 2024. Sua última partida foi no dia 06 de dezembro, no empate em 1 a 1 com o Palmeiras pela última rodada do Brasileirão.

Fernando Henrique em treino pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os dois atletas fizeram parte do elenco que disputou o último Campeonato Brasileiro. Campeão da Série B 2022 com um jogo disputado, Ruan Santos foi opção nas duas últimas rodadas no Brasileirão Série A 2023 - contra Botafogo (fora) e Palmeiras (casa). Já Fernando Henrique, chegou em BH vindo do Gremio e jogou sete jogos. Apesar de não ter perdido nenhum confronto, em todos ele entrou no decorrer da partida.

O vínculo dos dois jogadores com o Vila Nova é válido até o fim de 2024. Sem Ruan Santos e Fernando Henrique entre as opções de Nicolás Lacarmón, o Cruzeiro se prepara para enfrentar o Uberlândia pela oitava rodada do Campeonato Mineiro 2024.

Vila Nova na temporada 2024

Fora da Copa do Brasil, o Vila Nova começou bem a temporada no Campeonato Goiano. O time está nas quartas de final, onde enfrenta o Goianésia. Na primeira fase, o Tigre avançou como vice com 26 pontos em 11 jogos (78% de aproveitamento).

Além do Campeonato Brasileiro Série B, o Vila Nova ainda vai estrear na Copa Verde. O time goiano encara o Rio Branco-ES na segunda fase da competição regional.