Com apenas 18 anos de idade, o atacante Gustavo Santana vem chamando a atenção na campanha do líder da Série A3 do Campeonato Paulista. Com quatro gols e uma assistência em onze jogos disputados, a joia do EC São Bernardo vive grande momento na competição e foi às redes nas duas últimas partidas do Cachorrão, que já garantiu vaga na próxima fase de forma antecipada.

Integrado ao elenco principal após disputar a Copa São Paulo pela categoria Sub-20, Gustavo Santana participou de 12 dos 13 jogos do São Bernardo na Série A3 até aqui, tendo sido titular em 11 deles. Com boa média de participação em gols, o jovem atacante comemora o bom momento individual e coletivo.

"Tem sido um momento muito especial e único na minha carreira. Sou muito grato ao clube pela confiança e por me permitir a cada jogo mostrar um pouco do meu trabalho. Graças a Deus tenho conseguido retribuir dentro de campo e ajudar os meus companheiros com gols e assistências em busca dos nossos objetivos", comemorou.

Com a vaga confirmada na próxima fase após empatar com o Marília na penúltima rodada, o Cachorrão retomou a liderança da Série A3 na última quarta-feira ao bater o Rio Preto com 2 a 1 e com dois homens a menos em campo. Santana valoriza a campanha, mas mantém os pés no chão e evita já pensar na segunda fase do Paulistão.

"Nosso grupo é muito forte e temos conseguido provar isso ao longo da competição, sendo a única equipe ainda invicta e atualmente líder da Série A3. Sabemos que ainda não conquistamos nada, demos apenas o primeiro passo e que antes de pensar na segunda fase ainda temos duas batalhas para confirmar a primeira colocação. Estamos confiantes e com muita vontade de chegar longe no campeonato", finalizou.