A equipe do São Bernardo viajou mais de 450 km com a missão de vencer a equipe do Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia e sair classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, uma parte da missão foi concluída, o Bernô, venceu por 2 a 0, porém seus adversários diretos, São Paulo e Novorizontino também saíram vencedores de seus duelos, e foram os classificados do grupo D.

Primeiro tempo

A equipe da casa foi a primeira a chegar mais perto de abrir o placar, Delatorre no começo da parida, acertou a trave. Porém, logo em seguida aos 32 minutos, Helder viu um espaço, avançou e arriscou um belo chute, e abriu o placar. Com os reservas, o Mirassol tentou empatar até o final do primeiro tempo, mas sem sucesso.

Segundo tempo

Para a segunda etapa, ambas as equipes realizaram alterações. Mozart, com o foco em empatar o jogo, tornou a equipe mais ofensiva, com a primeira chance saindo dos pés de Paulinho Bóia em cobrança de falta, na qual foi para fora.

Aos 38 minutos, Delatorre recebeu uma bela chance para empatar a partida, porém barrou em Alex Alves, além de estar impedido na jogada.

Com isso, nos acréscimos da segunda etapa, Matheus Régis acertou um chute no ângulo na região da entrada da área, e assim fechou o placar.

Como ficam as equipes?

Esse ano excepcionalmente não teremos o popularmente conhecido Troféu do Interior, que ficou com o São Bernardo em 2023. O torneio é voltado para clubes do interior com boas campanhas e que não classificaram para o mata mata do Paulistão.

Logo, ambas as equipes agora focam no Campeonato Brasileiro.

O Mirassol está na série B, e encara o Brusque na primeira rodada fora de casa.

Já o São Bernardo disputará a Serie C, e enfrenta o Náutico também fora de seus domínios.

Ambos os torneios possuem previsão de início para o fim de semana de 20 de abril.