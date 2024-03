A escalação dos craques que estarão em campo no dia 19 de maio, às 15 horas, no estádio Orlando Scarpelli, para o Jogo das Estrelas com a presença de Ronaldinho Gaúcho aos poucos está sendo formada.

Quem confirmou participação nesse último final de semana foi o ex-atacante Aloísio Chulapa,, com passagens marcantes pelo futebol francês, além de ter se sagrado campeão mundial pelo São Paulo, em 2005.

“Vamos anunciar os convidados aos poucos, mas poderemos antecipar que serão, no mínimo, quinze personalidades em campo brincando com a bola e com os torcedores. Será um evento voltado para a família e com o objetivo de levar paz nos estádios, além da causa social com a arrecadação de alimentos”, revelou José Pereira Júnior, organizador da partida.

Na última semana foram liberados os primeiros lotes de ingressos promocionais que foram comercializados via grupo vip do clube vento no WhatsApp. Agora as pessoas também podem adquirir direto no site do evento (www.ronaldinhoemfloripa.com.br)

“Tivemos uma procura sensacional e vendemos quase 7 mil ingressos nessa primeira semana. Não temos dúvidas que teremos uma linda festa no estádio Orlando Scarpelli”, destacou Pereira.

Sobre o evento:

Jogo das Estrelas – Edição Florianópolis

Data: 19/05

Horário: 15 horas

Local: Estádio Orlando Scarpelli

Mais informações: Link do Grupo VIP do Whatsapp – https://chat.whatsapp.com/LE02O20HiU8GPZKA5sAM2I

Vendas diretas: www.ronaldinhoemfloripa.com.br

Instagram: @jogodasestrelassc