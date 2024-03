Histórica. Assim pode ser considerada a classificação do Barra para as semifinais do Campeonato Catarinenseem 2024. A equipe de Balneário Camboriú havia perdido como mandante o jogo de ida contra o Figueirense por 3 a 1. O alvinegro de Florianópolis poderia ser derrotado por até um gol de diferença em pleno estádio Orlando Scarpelli que mesmo assim avançaria.

No entanto, o Furacão não contava com uma noite inspirada do Barra, em especial do atacante Marcelinho, que abriu o placar para os visitantes aos 17 minutos do primeiro tempo. O tento deu moral ao Barra que com muita garra conseguiu construir uma vitória por 3 a 1 no tempo normal, mesmo terminando a partida com um jogador a menos. Com a igualdade no placar do jogo de ida, a decisão foi para os pênaltis e o clube azul e branco levou a melhor vencendo por 5 a 4.

“Foi um jogo muito difícil e tivemos uma noite de muita incrível. Sempre acreditamos na classificação, mesmo cientes da vantagem que o Figueirense tinha. Pude ter uma atuação positiva ajudando o time com um gol e consequentemente com essa classificação tão importante”, comentou Marcelinho.

Foto: Murilo da Rosa/Divulgação

Com o tento marcado diante do Figueirense, Marcelinho chegou a quatro gols anotados no Campeonato Catarinense e é o artilheiro do Barra no estadual. O camisa 11 atuou em todas as 13 partidas do time comandado por Eduardo Souza na competição. “Tudo que tenho conquistado é fruto de muito trabalho. Felicidade é o sentimento que me resume neste momento. Feliz por ter atuado em todos os jogos do time e estar como artilheiro. Vou seguir trabalhando cada vez mais para evoluir e ajudar o Barra”, garantiu o atacante.

O único representante de Santa Catarina na Série A, o Criciúma, será o adversário do Barra nas semifinais do estadual. O jogo de ida acontece na próxima quinta-feira, às 20h30, no estádio Gigantão das Avenidas. “Sabemos a qualidade que tem o Criciúma e a dificuldade que teremos. No entanto, já mostramos a nossa capacidade e podemos sim surpreendê-los. Estamos já trabalhando concentrados nessas duas partidas. Esperamos fazer duas atuações positivas e levarmos o Barra a uma classificação inédita para final do Campeonato Catarinense”, finalizou Marcelinho.