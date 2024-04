Aos 42 anos, Anderson Francisco Nunes, retornou a carreira, após ter anunciado sua aposentadoria dos gramados. Com uma história vitoriosa pelo Gama, o atacante optou por voltar aos gramados em 2024, para sua quarta passagem pelo clube do Distrito Federal.

Ao todo, foram oito jogos, com 668 minutos em campo, e cinco gols marcados, colocando o atacante como artilheiro do time no estadual, e quarto maior goleador do campeonato, com uma média de 133 minutos para balançar as redes.

Os primeiros gols vieram no clássico frente ao Brasiliense, quando Nunes balançou as redes duas vezes, na vitória por 2x0. A campanha seguiu positiva, na semifinal o atleta mais uma vez foi importante. Foi de Nunes o primeiro gol do clube no jogo da volta, iniciando a recuperação do Periquito, que estava perdendo por 4x0, e brigou até o fim pelo empate.

Sem calendário nacional, a eliminação do estadual, representa o fim da temporada para o clube que chegou a ser campeão da Série B em 1998, frequentando a elite do Brasileirão até 2002.

Com o fim da quarta passagem pelo clube, Nunes não se conteve, e no misto de emoções entre a tristeza da eliminação e a despedida do clube, o atacante revelou a alegria, gratidão e carinho que tem pelo clube alviverde, e destacou que o futuro ainda é incerto:

“O Gama é minha segunda casa, um clube que sempre abriu as portas para mim. Tenho um amor muito grande por essa camisa, um carinho absurdo pela torcida e uma felicidade imensa em ser visto como ídolo de uma equipe tão tradicional. Infelizmente não chegamos a final, e com isso mais uma vez, me despeço de coração apertado. Meu futuro está em aberto, estou vendo as propostas, e entendendo o momento, para tomar a melhor decisão para minha carreira”.