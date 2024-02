Aos 42 anos, o atacante Nunes retornou da aposentadoria, anunciada no final de 2023, para defender o Gama no Candangão 2024. O camisa 9 que anteriormente já vestiu a camisa alviverde em três ocasiões, iniciou sua quarta passagem pela equipe com quatro gols em quatro jogos, se tornando o artilheiro do elenco, que tem no estadual 12 gols anotados.

Neste final de semana o centroavante marcou duas vezes pela equipe do Gama, sendo fundamental para o time na goleada por 5x0 frente ao Santa Maria. Anteriormente, Nunes também havia marcado um doblete no clássico Verde-Amarelo, que terminou com vitória por 2x0 para o alviverde.

“Amo defender o Gama, me sinto em casa quando estou no Bezerrão. Esse retorno não poderia ser melhor, começar com quatro gols em quatro jogos e ajudando a equipe a somar pontos importantes no estadual, estou muito feliz pelo meu desempenho no Candangão”, destacou o atacante.

No momento o clube alviverde ocupa a segunda posição da fase de grupos do campeonato do distrito federal, com 15 pontos somados, apenas um a menos que o líder Ceilândia. No retrospecto recente com Nunes em campo, o Gama soma 100% de aproveitamento com 12 pontos conquistados.

Nas quatro partidas em que disputou neste retorno ao alviverde, o centroavante foi titular em três ocasiões, e soma 308 minutos em campo, balançando as redes, em média, a cada 77 minutos dentro das quatro linhas. Tendo se tornado um pilar ofensivo importante para equipe, Nunes destacou os objetivos do time na continuidade do estadual:

“O elenco vem muito bem no estadual, estamos com uma ótima campanha. Faltam apenas três rodadas para o fim da primeira fase, e nosso objetivo é terminar bem classificados no grupo, para pegar um chaveamento melhor no mata-mata. Queremos ir em busca de mais um título estadual, conquistar a décima quarta taça do Gama no Candangão”.

O próximo confronto do alviverde no Candangão 2024, será contra o Paranoá, quarto colocado do estadual. A partida válida pela sétima rodada da fase de grupos do campeonato está marcada para este sábado, no Estádio Bezerrão às 19h30, com mando do Gama.