Com João Silveira como titular na lateral-direita, o Grêmio São-Carlense bateu o VOCEM por 2 a 0, no último sábado (24), pelo Paulista A4. Após o confronto, o atleta ressaltou a vitória do Lobo da Central, que foi importante para a equipe decidir os jogos das próximas fases da competição em seu domínio.

"Foi um confronto complicado. Eles precisavam da vitória, e a gente também, para se manter na parte de cima da tabela e ter a vantagem de decidir os jogos da próxima fase em casa. Soubemos entender e nos adaptar ao que cada momento do jogo pedia, e saímos vitoriosos. Resultado que dá confiança para as quartas de final", disse João Silveira.

A equipe do camisa 15 enfrenta o Ska Brasil, fora de casa, pelo primeiro jogo das quartas de final. A partida vai ocorrer no sábado (6), às 15h (horário de Brasília). O jogador comentou que o gramado sintético do adversário influência no confronto, mas garantiu que o grupo de jogadores está focado.

"Estamos focados em dar o nosso melhor. Começamos a semana com treinamentos intensos de olho na primeira partida, que é fora de casa. Sabemos o quanto é difícil jogar lá, tem a questão do gramado sintético, que muda um pouco a dinâmica do jogo. Agora precisamos ouvir o professor, entrar focados e dar a vida em cada lance do jogo" finalizou o atleta.