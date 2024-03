O Taquaritinga Futebol Clube irá encerrar a primeira fase do Campeonato Paulista A4 neste sábado,30 de março. O grupo se prepara para um jogo importante, apesar de garantida a classificação para a segunda fase.

O atleta Guilherme Tavares vem sendo peça fundamental para o time, e projeta o último jogo e a preparação para a próxima etapa.

"A campanha foi boa, oscilamos algumas vezes, mas em nenhum momento saímos da zona de classificação. Sempre soubemos da força que o grupo tinha, então foi uma campanha muito sólida e bem proveitosa para todos.", disse o zagueiro.

A equipe do Taquaritinga teve uma campanha positiva na primeira fase. Foram 7 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, além de um saldo de 9 gols. Seu sucesso é resultado de uma estrutura bem organizada, destacando-se desde a defesa, onde o zagueiro Gui Tavares é essencial.

O jogador complementa: "O time vem se estruturando cada vez mais ao longo do campeonato defensivamente falando. Sempre escutando o que o professor Marelli vem passando para nós e focando sempre para o time ficar melhor defensivamente".

“A expectativa é boa pela campanha que fizemos na primeira fase. Temos em mente que é um campeonato que se inicia do zero. Contamos muito também com o apoio da nossa torcida, que sempre esteve nos ajudando durante a primeira fase”, finalizou.