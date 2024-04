Promessa do Mirassol, atacante Alberto Jr projeta disputa do Paulista Sub-20

O Mirassol se prepara para a estreia no Campeonato Paulista Sub-20. A equipe enfrenta o José Bonifácio, nesta sexta-feira (12), às 15h, fora de casa. Um dos nomes para ficar de olho no Mirassol é Alberto Jr, atacante de apenas 18 anos.

O jogador comentou sobre a preparação para o torneio mais longo da base, no Estado de São Paulo, e como ele enxerga o torneio como uma motivação.

“O Paulistão é um torneio longo e muito disputado, são grandes equipes e eu tento encarar isso como uma motivação. Vencer e avançar de fase em competições assim é muito desafiador e isso nos empolga, pois trabalhamos para momentos assim em nossas carreiras. Então, vejo que estamos prontos para estrear e nosso objetivo é ir o mais longe possível nesse Estadual”, disse o jogador.

O atacante chegou a treinar com o time profissional do Mirassol este ano, após ter disputado a Copinha em janeiro. No torneio, Alberto anotou um gol na campanha do time que acabou eliminado apenas na segunda fase, pelo Grêmio.

Alberto chegou ao clube paulista em novembro de 2023 após passagem pelo Concórdia. Seu contrato vai até o começo de 2026.

“Estou me adaptando bem à cidade, ao projeto do Mirassol. Quero ganhar meu espaço por aqui. Tive a felicidade de jogar na Copinha desse ano, grande oportunidade para mim. Infelizmente, não tivemos o resultado que esperávamos, como grupo, mas sei que vamos evoluir com nossos erros e voltaremos melhores para este estadual”, finaliza Alberto.