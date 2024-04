Destaque da Ferroviária, Erick Monteiro projeta estreia no Paulista sub-20: "Estamos determinados a começar com o pé direito"

A Ferroviária se prepara para estrear no Campeonato Paulista Sub-20, a equipe de Araraquara, estreia no próximo dia 12 de Abril, contra o Rio Claro, às 15h (horário de Brasília), em Rio Claro, a partida é válida pelo Grupo 4. Um destaques para ficar de olho no time do interior é o atacante Erick Monteiro, que irá representar pela segunda vez a Ferroviária no estadual.

No ano passado, Monteiro teve uma participação de destaque na competição, especialmente durante as semifinais, onde a Ferroviária enfrentou o São Paulo em Cotia. Foi nesse confronto que Monteiro brilhou, marcando dois gols cruciais que impulsionaram sua equipe. No entanto, apesar do esforço, a Ferroviária acabou sendo eliminada nos pênaltis para o Tricolor, deixando uma sensação de ambição renovada para esta temporada.

"No ano passado, tive uma experiência incrível na competição, especialmente nas semifinais contra o São Paulo. Foi um momento muito especial marcar dois gols naquele jogo, mas também houve a decepção da eliminação. Mas, agora estamos focados em aprender com os erros do passado e usar essas experiências para nos fortalecermos nesta temporada. Sabemos que a competição será acirrada, mas estamos determinados a nos destacarmos e alcançarmos nossos objetivos." disse o jovem atacante.

Na temporada de 2023, a Ferroviária foi um dos destaques da competição chegando até a semifinal. A equipe do interior busca superar a boa campanha e chegar mais longe dessa vez. Para isso, deve primeiro passar da fase de grupos onde enfrenta o Rio Claro (adversário da estreia), XV de Jaú, São Carlos, Taquaritinga e o Velo Clube.

“O jogo contra o Rio Claro será uma oportunidade para demonstrarmos nosso potencial desde o início. Temos totais condições de avançarmos, mas isso não significa que podemos ficar tranquilos. Estamos determinados a começar com o pé direito e estabelecer um ritmo forte para a temporada." finalizou Erick.