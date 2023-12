Zagueiro Vitor Lucena comenta expectativa para a Copinha

O Velo Clube está no grupo 12 e estreia na Copinha, no próximo dia 03, diante do XV Jaú, em Jaú, às 15h. Um dos líderes do elenco, o zagueiro Vitor Lucena falou sobre a expectativa para a maior competição de base do país.

"Nosso grupo ficou um grupo bom com equipes bem competitivas. Estamos fazendo uma excelente preparação para conseguir a classificação. Não fomos tão bem no Paulista, mas fizemos uma boa Paulista Cup, onde chegamos até a final. Nós sabemos da importância da Copinha, a maior e mais tradicional competição de base do Brasil, e estamos trabalhando para desempenhar um bom futebol e consequentemente alcançar os resultados e objetivos", disse.

Vitor chegou no início do ano ao clube, após passar dois anos e meio no Sport. No Paulistão, a equipe saiu na primeira fase, já na Paulista Cup ficou no vice-campeonato após perder para o Oeste. Foi capitão em muitos jogos na temporada.