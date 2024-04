Nenê auxilia Bolasie em entrevista pós-jogo com tradução em francês durante Criciúma e Juventude

A colaboração entre o experiente meia Nenê e o recém-chegado atacante Bolasie foi um dos destaques da entrevista pós-jogo entre Criciúma e Juventude, transmitida pela repórter Manu Silva, do Premiere. Nenê, que acumula uma extensa carreira no futebol francês, tendo passagens por clubes como Mônaco e PSG, demonstrou sua fluência no idioma ao auxiliar na comunicação entre Bolasie e a equipe de transmissão.

A cena curiosa aconteceu após o empate em 1 a 1 entre Criciúma e Juventude, onde Bolasie fez sua estreia no futebol brasileiro. Durante a entrevista, a repórter Manu Silva teve o apoio de Nenê para formular sua pergunta em francês e, posteriormente, traduzir as respostas do congolês para o público da transmissão.

A atuação de Nenê não se limitou apenas a auxiliar na comunicação entre Bolasie e a equipe de transmissão, mas a parceria entre os dois jogadores proporcionou um momento único e enriquecedor para os espectadores, que puderam acompanhar de perto a interação entre dois atletas de diferentes nacionalidades.

Para Bolasie, que fez sua primeira partida no futebol brasileiro, a presença de Nenê foi fundamental para facilitar sua integração ao novo ambiente e proporcionar uma entrevista mais fluida e compreensível para todos os envolvidos. A atitude solidária de Nenê demonstrou que sua habilidade vai além do campo.

A próxima partida do Criciúma será contra o Atlético-MG, enquanto o Juventude enfrentará o Corinthians, ambos os jogos marcados para a próxima quarta-feira (17).