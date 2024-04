Neste sábado, 20 de abril, o Fluminense enfrenta a equipe do Botafogo em partida válida pela 6ª rodada do Brasileirão Feminino. O clássico é um confronto direto e importante para os times se distanciarem da parte de baixo da tabela. Atualmente, o Tricolor Das Laranjeiras é a 11º colocado da competição – uma posição atrás do Botafogo.

“Sabemos a importância de um clássico e esse será nosso o primeiro clássico no campeonato. É um confronto diretíssimo e vamos buscar com muita garra a vitória. A Expectativa é de um grande jogo, em que vamos lutar até o final para sairmos com os três pontos” – aponta Sorriso, lateral do Fluminense.

Contratada para reforçar a equipe na temporada, Sorriso reforça os caminhos necessários para que as ‘Guerreiras do Fluzão’ conquistem a vitória no clássico. "Temos que propor o jogo a todo momento, não podemos parar de correr. Precisamos Fazer um jogo com constância e também contundente. Vamos fazer o nosso melhor no jogo para sairmos com o resultado que queremos, deixar de correr e lutar não é um opção para nós!” finaliza a lateral.

Débora, mais conhecida como "Sorriso", vem de uma temporada passada muito boa, pela equipe do Bahia aonde se sagrou campeã estadual pela equipe bahiana, a lateral que está em casa, tem um bom início de Brasileiro pelo Fluminense, ela que tem 3 conquista de estaduais pelo rival, agora busca deixar seu nome na história da equipe das laranjeiras, a lateral já balançou as redes nessa temporada com a camisa tricolor pela super copa do Brasil.

A partida entre Fluminense e Botafogo acontece no dia 20 de abril, às 15h, no CT Vale Laranjeiras.