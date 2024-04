O Juventude segue brigando pela liderança do seu grupo no Gauchão Sub-17. No último domingo (21), o Alviverde ganhou de 6 a 0 do Panambi, e só não chegou ao primeiro lugar em decorrência do saldo de gols. O atacante Eliseu, autor de um dos gols do triunfo e um dos principais jogadores da equipe, comemorou o tento e a atuação coletiva do clube.

"Feliz pelo gol e pela atuação coletiva do time. Desde o começo do jogo, nós conseguimos impor nosso estilo de jogo e deu no que deu. Entramos focados e com sangue nos olhos para buscar a vitória. Espero contribuir mais, seja com gols ou com assistências," disse Eliseu.

Nessa competição, em cinco jogos, o Verdão acumula 15 gols marcados e quatro sofridos. A trajetória do segundo colocado é composta de quatro vitórias e um empate.

O Juventude retorna a campo nesta quarta-feira (24) diante do Operário Ferroviário, às 15h pela segunda rodada da BG Prime. O jogador de 17 anos, que foi o autor do gol que abriu o placar no empate contra o São José pela primeira rodada, comentou sobre o confronto e revelou o objetivo do Alviverde na competição.

"Sei que vai ser um jogo duro contra o Operário, mas estamos prontos para buscar os três pontos. Treinamos duro, estamos focados e motivados. Nosso objetivo é ser campeão e, independente do adversário, vamos lutar por cada bola para sair com a vitória", finalizou.