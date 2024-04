Profissional com passagem como executivo de futebol em clubes como Ceará, Criciúma e Guarani, Juliano Camargo vivenciou uma experiência bastante enriquecedora nos últimos dias quando esteve no continente africano.

A convite dos empresários Didi Gualberto e Danilo Silva, da FDD Global Sports, o dirigente acompanhou um torneio de futebol realizado em Gana com a presença de equipes da Costa do Marfim, Nigéria, Mali e Senegal.

“Extremamente importante conhecer outras culturas. Hoje com o futebol tão globalizado acredito que temos a obrigação de conhecer essas culturas. Foi uma experiência fantástica.” - afirmou.

Porém, acompanhar o desenvolvimento de atletas africanos não é novidade para o dirigente, como explica o próprio.

“Eu já acompanho há algum tempo o desenvolvimento do futebol africano, já tive duas experiências em trabalhar com africanos deste projeto de Gana. Um atleta que trouxemos para a base do Criciúma em 2022 e dois atletas que trouxemos para a base do Ceará em 2023.” – disse antes de completar.

–Por isso, acompanhei este torneio e fiquei encantado e impressionado com a quantidade de atletas com muito potencial para jogar em alto nível mundial - explicou.

Sequência

Com vasto conhecimento na gestão de clubes, Camargo também faz planos para os próximos passos da carreira.

-Estou estudando muito, conhecendo novos mercados e acompanhando o mercado brasileiro. Tive propostas do futebol brasileiro e uma consulta de um clube de fora do país, porém estou analisando com muita calma. Neste momento estou muito tranquilo para decidir a melhor opção - concluiu.