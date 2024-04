Após lançamento, Torino FC Academy Brasil abre matrículas para unidade Norte da Ilha, sua terceira em Florianópolis

No último sábado (20), ocorreu a inauguração da Torino Academy Norte da Ilha, terceiro núcleo da Torino FC Academy Brasil em Florianópolis. Crianças e jovens estiveram na Arena Maylshow, no bairro Vargem do Bom Jesus, para o lançamento da nova unidade — que já está com matrículas abertas.

O “Torino Day” contou com área kids, food trucks e sorteio de brindes. Além disso, ocorreram aulas experimentais, comandadas pelo staff do projeto. Quem participou das atividades foi Maylson, proprietário da Arena Maylshow e ex-jogador de clubes como Grêmio, Sport, Portuguesa, Figueirense, Criciúma, Chapecoense e Náutico.

“A ideia de receber esse novo núcleo da Torino FC Academy era algo que vínhamos conversando, e agora conseguimos concretizar. Estamos muito animados com esta nova etapa do projeto e com a receptividade por parte das crianças, seus pais e responsáveis”, ressaltou o ex-atleta.

Staff da Torino FC Academy Brasil (Foto: Divulgação/Torino FC Academy Brasil)

Primeiro núcleo do Torino Football Club fora da Europa, a Torino FC Academy Brasil foi fundada em 2013 por Daniel Minorelli, ex-jogador da equipe italiana. Com mais de 10 anos de história, o projeto conta com unidades em Santa Catarina (Florianópolis e Joinville), São Paulo (Itaberá e Jundiaí) e Paraná (Curitiba).

“Assim como Turim, a cidade do Torino, fica no Norte da Itália, a Torino FC Academy agora chega ao Norte da Ilha. É uma alegria imensa poder levar a nossa metodologia e valores a um novo público, e em uma cidade que atuamos há mais de 10 anos. Prezamos muito pela questão humana, em sermos uma família. A chegada do Maylson ao nosso projeto agrega muito neste sentido”, destacou Minorelli.

Com matrículas abertas, a Torino Academy Norte da Ilha tem aulas disponíveis nos períodos da manhã e da tarde, para crianças e jovens de 6 a 16 anos. Este é o terceiro núcleo da Torino FC Academy Brasil em Florianópolis, que também conta com unidades nos bairros Lagoa da Conceição e Trindade.

Mais sobre a Torino FC Academy Brasil

Ao longo da sua primeira década de história, a Torino FC Academy Brasil atendeu mais de 700 crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 16 anos. Os jovens aprendem através de uma metodologia inspirada no futebol europeu, que integra cultura e idioma italiano, além de priorizar valores ligados ao esporte, como respeito, disciplina e companheirismo.

Muitos alunos seguiram carreira no futebol, e atualmente, o projeto conta com ex-integrantes nas categorias de base de clubes como Avaí, Chapecoense e Figueirense, além do próprio Torino FC. Recentemente, João Vitor de Vargas Baldin, zagueiro ítalo-brasileiro descoberto pela Torino FC Academy Brasil, foi convocado para um período de testes com a equipe sub-16 do clube italiano.

Vale destacar que, nos últimos anos, mais de 120 jovens vinculados à Torino FC Academy participaram de um intercâmbio esportivo na Itália, onde puderam aprender sobre a cultura local e conhecer as dependências do Torino Football Club.