Limpia, lateral do Cruzeiro, projeta clássico na 7º rodada do Brasileirão

A lateral direita paraguaia, Limpia, tem feito uma boa atuação no esquema tático das Cabulosas no Brasileirão Feminino.

Com três vitórias, um empate e uma derrota, o Cruzeiro ocupa atualmente a a 6°Posição na tabela do Brasileirão Feminino. Limpia destacou o progresso do time, a importância de manter a consistência ao longo da competição.

"Acho que a nossa participação tem sido muito positiva até agora, estamos de menos a mais, trabalhando para nos fortalecer cada vez mais e manter isso ao longo de todo o campeonato", afirmou a jogadora.

No próximo desafio contra o América Mineiro, a lateral demonstra confiança, mas também respeito pelo adversário. "Vai ser um jogo muito complicado sem dúvida, é um clássico então nosso foco já duplica. Espero fazer um grande jogo novamente e contribuir com a equipe no que for necessário para somar os Pontos", declarou Limpia.

As Cabulosas enfrentam as Spartanas fora de casa, no Estádio Castor Cifuentes pela 7º rodada do campeonato neste sábado às 16h.