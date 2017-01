Primavera bate Santa Cruz em jogo equilibrado e segue invicto na Copa São Paulo

Ainda invicto e contando com a força da torcida, o Primavera recebeu o Santa Cruz nesta terça-feira (10) no Ítalo Mário Limongiel, em duelo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017. Com o apoio dos seus torcedores, o Fantasma se impôs e bateu o Mais Querido por 3 a 2, com gols de Gabriel, Rabiola e Toró; Alessandro e Robinho descontaram.

Os paulistas agora voltam a campo para jogar diante do Ituano, por ter eliminado o Atlético-PR, em jogo disputado na cidade Itu. O confronto, pela terceira fase, ainda não tem data e local definidos pela Federação Paulista, pois aguarda a definição do restante das partidas, bem como o rankeamento do estádio.

Fantasma é mais incisivo e sai em vantagem

Em jogo que apenas a vitória interessava, pois era pelo mata-mata, as equipes foram a campo focadas, mas com o Primavera indo para cima. Após boa jogada pela direita de Patrik, Toró recebeu sozinho e chutou mal, perdendo a chance de abrir o placar diante da torcida no estádio Ítalo Mário Limongiel.

Valorizando o fator casa, os anfitriões seguiram em cima, explorando a postura defensiva do Santa Cruz, mas sem conseguir furar o bloqueio. Ainda assim, o confronto ficou movimentado e com muitas ações pelo setor ofensivo, porém os times não criaram com qualidade e tornaram o duelo truncado.

A pressão dos mandantes foi tanta que, na bola parada, saíram com a vantagem no marcador. O meia Andrew, que havia acabado de entrar na vaga de Roger, cobrou falta no meio da pequena área e Gabriel foi bloqueado na finalização. Na sobra, o zagueiro completou para dentro do gol com liberdade.

Já na reta final, os primaverinos mantiveram bom momento e tiveram uma chance clara de ampliar o resultado. Rabiola foi servido dentro da pequena área em cruzamento que raspou em Andrew durante todo o trajeto e saiu livre. O atacante, entretanto, não finalizou bem e bateu para fora.

Quatro gols e Primavera classificado

O Santa Cruz retornou com uma mudança para a etapa final. Pequeno, que não foi produtivo, saiu para a vaga de Téo, visando mobilidade no setor ofensivo. A etapa final recomeçou bem equilibrada e com poucos lances no ataque dos dois lados, entretanto com os tricolores levando mais perigo. Em um dos lances, Robinho foi lançado em profundidade, porém bloqueado por Daniel antes da finalização.

Com isso, o Primavera jogou de maneira mais cautelosa e marcou seu segundo gol. Aproveitando falha de Lucas após cobrança de escanteio, Rabiola apenas teve o trabalho de mandar para o fundo do barbante e ampliou a vantagem do time da casa, que mostrou mais eficácia para marcar.

Ainda vivo, o Mais Querido foi para cima e diminuiu a desvantagem no placar. Robinho recebeu de frente para o camisa 1 e foi derrubado na pequena área, com o árbitro apontando para a cal. Alessandro chutou tranquilo e deixou os pernambucanos próximos de alcançar o empate, ainda que não assustassem.

Aproveitando a superioridade no placar, os paulistas foram eficientes e se aproximam do triunfo. Com o incentivo vindo das arquibancadas do estádio em Indaiatuba, o artilheiro Toró recebeu na lateral de campo e arrancou sozinho. Livre, o atacante encheu o pé, marcando um golaço para delírio dos torcedores do Fantasma.

Na reta final, os corais mostram que ainda estavam vivos e, no contra-ataque, tentaram reagir. Robinho ganhou da marcação e disparou em liberdade e saiu de cara para a barra, estufando a rede. Nos últimos minutos, contudo, o lateral-esquerdo Pablo fez falta dura e recebeu o segundo amarelo, deixando os pernambucanos com menos um e sem forças para reagir, sacramentando a classificação dos mandantes.