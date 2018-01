Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho: Novo Hamburgo

Foto: Divulgação / ECNH

Fundado em 1º de maio de 1911, o Esporte Clube Novo Hamburgo tem 106 anos de história. O clube leva consigo o nome de sua cidade. Novo Hamburgo é a Capital Nacional do Calçado, logo a história do clube teria que ter alguma relação com isso. O clube foi fundado por funcionários de uma antiga fabrica de calçados do município. Os trabalhadores se reuniam sempre no dia do trabalho para uma confraternização. Funcionários e diretores da extinta fabrica encerravam os festejos com uma partida de futebol. Em um desses encontros, Manoel Lopes Mattos, José Scherer, Aloys Auschild, Manoel Outeiro, João Tamujo e Adão Steigleder, fundaram o Nóia.

(Foto: Divulgação / ECNH)

O primeiro nome do clube foi Sport Club Novo Hamburgo. Parte dos fundadores queriam homenagear a fábrica e por pouco o nome do clube não foi Adams Futebol Clube. Mais tarde foi mudado para Esporte Clube Novo Hamburgo. O primeiro jogo da história do Nóia, como é conhecido o clube, foi diante do Nacional, de São Leopoldo. O Novo Hamburgo acabou sendo derrotado por 3 a 0.

O estádio

Hoje o Novo Hamburgo tem o Estádio do Vale como sua casa. Antes de se mudar para o bairro Santo Afonso, o Nóia passou por outros pontos da cidade. A última casa do Novo Hamburgo foi o estádio Santa Rosa. O complexo ficava em um bairro residencial da cidade e foi inaugurado em 1953, sendo a casa do ECNH até o ano de 2008. Na partida de despedida, o Nóia venceu o Santa Cruz/RS por 3 a 2. Hoje está sedo erguido um condomínio no local, mas o portal do estádio foi restaurado e fica como lembrança aos torcedores.

O Estádio do Vale, atual casa do Novo Hamburgo, foi inaugurado em agosto de 2008 e ainda não está com suas obras concluídas. O clube conseguiu erguer apenas duas arquibancadas nas laterais do campo. O estádio tem capacidade para 5,5 mil pessoas. Na última temporada o Novo Hamburgo teve que mandar a final do Campeonato Gaúcho em Caxias do Sul, pois o estádio não atendia a capacidade prevista pelo regulamento. Pensando nisso o Nóia já busca erguer mais duas arquibancadas atrás das goleiras. O projeto aumentaria a capacidade do estádio para 12 mil torcedores. Clube busca parceiros para botar a ideia em prática.

Foto: Lucas Alves / VAVEL Brasil

Em 2017 o Novo Hamburgo ficou com o título do Gauchão

A temporada de 2017 colocou o Novo Hamburgo na história do Campeonato Gaúcho. Pela primeira vez uma equipe do Vale dos Sinos conseguiu se sagrar campeã do Gauchão. Na primeira fase a equipe liderou o campeonato desde a segunda rodada. Foram sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Campanha que permitiu ao Nóia decidir as partidas das fases seguintes diante de seu torcedor. Na fase eliminatória o Novo Hamburgo passou por São José e Grêmio. Na grande final enfrentou o Internacional, que buscava o Hepta-Campeonato. No primeiro jogo, no Beira Rio, o Nóia segurou o empate por 2 a 2. A decisão foi em Caxias do Sul por conta da capacidade do estádio. Mesmo assim o Novo Hamburgo desceu a serra comemorando o primeiro título gaúcho de sua história.

Em 2018 terá que defendê-lo

O Novo Hamburgo terá a difícil missão de defender o seu título. O atual Campeão Gaúcho deve ser uma das equipes mais visadas desta edição do campeonato. Mesmo com as limitações financeiras de um “clube do interior”, o Nóia conseguiu recuperar 11 atletas que estiveram no time em 2017, além do comandante Beto Campos. O treinador deve retomar o entrosamento dos atletas e colocar os novos jogadores pontualmente para no final ter um bom resultado.

Everton Cury, vice-presidente de futebol do Novo Hamburgo sabe das dificuldades que terá pela frente, mas manteve o discurso da temporada passada: “temos o direito de sonhar”:

“Sabemos que todo mundo está nos olhando de forma diferente e entendemos a dificuldade que teremos nesse campeonato. Será muito difícil, disputado, mas o Novo Hamburgo não está em situação de entrar só para disputar. Temos o direito de sonhar com algo maior uma vez que era praticamente impossível ser campeão e nós conseguimos”, declarou.

Everton Cury em entrevista exclusiva para a VAVEL Brasil em 2017 (Foto: Lucas Alves / VAVEL Brasil)

O DESTAQUE

Preto é ídolo da torcida Anilada (Foto: Reprodução / Site Oficial ECNH)

João Luiz Ferreira da Silva, o Preto. Meia de 36 anos, iniciou sua carreira no Sociedade Esportiva Vila Nova, também de Novo Hamburgo. O jogador já atuou no futebol polonês e alemão. Preto tem cinco passagens pelo Novo Hamburgo e é um ídolo da torcida anilada. A manutenção do meia para 2018 foi um grande passo para o time. Edson Reis, que atuou pelo Mogi Mirim-SP em 2017, é a esperança de gols do time. O jogador de 27 anos tem características parecidas com as de João Paulo, artilheiro do time na última edição do estadual e que defenderá o Caxias em 2018.

O TREINADOR

Após ter levado o Novo Hamburgo ao inédito título do Campeonato Gaúcho, Beto Campos foi convidado pelo Náutico para comandar a equipe na Série B do Brasileirão, mas não ficou muito tempo no comando. Após nove jogos e apenas uma vitória, o treinador saiu do comando do time pernambucano. Após o Novo Hamburgo ter anunciado o retorno de Beto para o planejamento da temporada 2018, o treinador foi contratado pelo Criciúma para a reta final da Série B.

(Foto: Caio Marcelo / Criciúma)

Antes do fim da competição, Beto Campos optou por se desligar do clube após alegar não conseguir tirar mais nada dos jogadores. Assim o treinador voltou para o Nóia e comandará a equipe durante a temporada 2018. Beto Campos foi o treinador que levou o Caxias de volta à elite estadual em 2016 e no ano seguinte conquistou o principal título do Rio Grande do Sul pelo Anilado.

Torcida e clube

Visando a disputa do Gauchão, da Recopa Gaúcha, da Copa do Brasil e da Série D na temporada, o Novo Hamburgo contou com a ajuda de seus torcedores e de algumas empresas locais para dar uma nova cara ao Estádio do Vale. Os bancos onde ficam os jogadores reservas foram restaurados, as arquibancadas ganharam uma nova pintura, os refletores ganharam novas lâmpadas e o gramado também recebeu cuidados especiais.