Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho 2018

Foto: Divulgação / FGF

A bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Gaúcho de futebol. A principal competição estadual do Rio Grande do Sul inicia no dia 17 de janeiro, quarta-feira. Essa será a 98ª edição do torneio, que teve o Brasil de Pelotas como o primeiro Campeão, em 1919. Com 45 títulos, o Internacional é o maior vencedor da competição. Seguido de Grêmio, com 36 taças. O Novo Hamburgo, que venceu o Inter nos pênaltis em 2017, é o atual Campeão Gaúcho.

Foto: Divulgação / ECNH

A dupla Gre-Nal quer voltar a vencer o Campeonato Gaúcho. Na última edição o Inter teve sua sequência de seis títulos interrompida. O Grêmio não chega em uma final de estadual desde 2015 e o último título Tricolor da competição foi em 2010. Os demais clubes querem atrapalhar a vida da dupla no torneio. A missão mais difícil será a do Novo Hamburgo, que entra em campo para defender seu título. O Campeonato de 2018 ainda conta com os retornos do Avenida e São Luiz, que voltaram para a elite após realizarem uma ótima divisão de acesso. O clube de Ijuí foi o Campeão.

Participantes da edição 2018

Assim como na última edição, 2018 também contará com 12 clubes em busca do título. Confira o especial organizado pela VAVEL Brasil sobre cada time:

O Avenida, de Santa Cruz do Sul, está voltando para a elite do futebol gaúcho. A primeira prioridade do clube é se manter na Série A. O clube iniciou os trabalhos da pré temporada na segunda metade de 2017. Foram realizados seis jogos treinos pela equipe comanda por Fabiano Daitx. O time venceu três jogos e empatou outras três vezes.

O Cruzeiro-RS ainda não conseguiu concluir as obras de seu novo estádio. Assim, o time de Porto Alegre, com sede em Cachoeirinha continuará mandando seus jogos em Gravataí, no estádio Vieirão. A equipe comanda por Ben Hur Pereira realizou cinco jogos desde o início da pré-temporada. Foram três vitórias, um empate e uma derrota. O Cruzeiro tem como meta se classificar para a segunda fase do Gauchão.

Regulamento

A fase classificatória será disputada em jogo único entre todas as equipes participantes do campeonato. As oito melhores classificadas disputarão a fase eliminatória. As duas equipes com pior pontuação na classificação geral serão rebaixadas para a Divisão de Acesso. As fases eliminatórias do Gauchão 2018 serão disputadas em dois jogos, sendo o segundo realizado na casa do melhor classificado. Nas quartas de final o 1º colocado na fase classificatória enfrenta o 8º, o 2º encara o 7º e assim por diante.

A ordem das chaves irá definir o adversário de cada clube nas fases seguintes até a final. Sempre com o mando da segunda partida para o clube melhor classificado. O Campeão do Interior e o 3º colocado será definido levando em conta a classificação geral do campeonato.

Os favoritos

Não há como falar de Campeonato Gaúcho sem falar do favoritismo da dupla Gre-Nal. Os dois clubes têm motivações diferentes para conquistar a taça. O Grêmio não vence o Gauchão desde 2010 e após a sequência do maior rival acabou ficando para trás na contagem dos títulos. São 36 do Tricolor contra 45 do Colorado. Já o Internacional deve entrar no Campeonato Gaúcho para melhorar a sua imagem. Após disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2017, o clube quer usar o estadual para entrosar a equipe e voltar com tudo para à elite nacional. Os Colorados também querem voltar a conquistar o título gaúcho após perder a taça para o Novo Hamburgo em 2017.

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

As forças do interior

Os times do interior querem manter sua força na competição e devem utilizar como exemplo a campanha do Novo Hamburgo na última edição do Campeonato Gaúcho. O clube do Vale dos Sinos não perdeu nenhum jogo para a dupla Gre-Nal. A principal motivação do Novo Hamburgo para 2018 será defender seu título. Juventude, Brasil de Pelotas e Caxias também podem surpreender. A equipe do São Paulo-RS também pode pintar como surpresa em 2018. O time da região sul reforçou seu elenco com jogadores experientes. O Leão busca melhorar sua imagem após o péssimo Gauchão em 2017.