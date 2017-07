Roger confirma Leonan no time titular, e defesa do Atlético-MG em Goiânia será 'caseira'

Leonan vai substituir Fábio Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Em preparação para a partida contra o Atlético-GO, domingo (16), às 16h, em Goiânia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Atlético-MG, Roger Machado, confirmou Leonan na vaga do lateral-esquerdo Fábio Santos, que foi suspenso na derrota para o Santos. Assim, a defesa será formada por apenas jogadores que vieram das categorias de base alvinegra.

Na lateral direita, Marcos Rocha já soma 285 jogos com a camisa do Atlético-MG e é o terceiro jogador com mais jogos pelo alvinegro no atual elenco. Oriundo das divisões inferiores do Galo, o camisa 2 faz seu terceiro jogo após voltar de lesão.

Os zagueiros Gabriel e Bremer formam a dupla de zaga. Gabriel já se firmou na equipe titular, enquanto Bremer, recém-chegado ao clube, teve sua chance após a lesão de Leonardo Silva no clássico contra o Cruzeiro.

Por fim, Leonan entra na vaga de Fábio Santos após tomar terceiro cartão. O lateral-esquerdo falou sobre a expectativa para a próxima partida e a chance de começar como titular.

"É mais uma oportunidade de jogar, de demonstrar que é possível suprir a ausência do Fábio Santos e acho que será um grande jogo contra o Atlético-GO. Espero ir bem para que futuramente eu possa assumir uma vaga ou brigar por ela", disse.

O treinador Roger Machado também comentou sobre a próxima partida em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (14), na Cidade do Galo.

“Vou levar o que tenho de melhor à minha disposição para, aí sim, montar a estratégia e escolher aqueles que eu entendo que estão em melhor momento ou possam ser mais úteis dentro da característica do jogo e do esquema que vou usar. Só está fora o Fábio Santos, em função do cartão, o Leonan joga. Agora, é montar a estratégia da melhor forma possível para voltar a vencer porque, atuar bem, atuamos nos dois últimos jogos, mas não vencemos”, afirmou.