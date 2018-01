Em jogo de tempos distintos, Atlético-PR vence Maringá na estreia do Paranaense 2018

Em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Paranaense 2018, Atlético-PR e Maringá fizeram jogo movimentado nesta tarde de sábado (20), na Arena da Baixada. Com gols de Deivid e Felipe Dorta para o Furacão e Bruno Batata para o Tricolor, quem saiu com a vitória foi o time da casa por 2 a 1.

Depois da boa estreia, o Furacão volta seu foco para o clássico contra o Paraná, que será disputado na Vila Capanema, quarta-feira (24), às 20h. Além de tudo que envolve um jogo como esse, tem o fato de que o Tricolor da Vila vai precisar de um resultado positivo para se recuperar do resultado ruim que teve contra o União-PR.

Já o Maringá terá novamente um confronto fora de casa pela frente para tentar a recuperação. Próximo jogo do Tricolor Maringaense será contra o Londrina, no Estádio do Café, às 21h45, da próxima quarta-feira (24). A estreia em casa só virá na terceira rodada do estadual, contra o Toledo.

Primeiro tempo equilibrado

Apesar de ainda ser início de temporada, o Furacão logo partiu para cima do Tricolor Maringaense, o que fazia com que os defensores do Maringá fossem obrigados a fazerem várias faltas para parar o ataque atleticano. E era assim que o Atlético-PR leva mais perigo. Em uma delas, Yago fez jogada ensaiada com Giovanny e o meia cruzou na área, a defesa não conseguiu cortar e a bola sobrou para Deivid, que bateu cruzado, abrindo o placar na Arena da Baixada.

Finalmente acordado na partida, o Maringá tentava responder com as chegadas de Paulinho, que sempre incomodava nas jogadas pelo lado. Inclusive foi dele a primeira grande oportunidade do Tricolor. Ele tentou cruzar, a bola saiu muito fechada e bateu na trave. Na segunda, ele recebeu dentro da área, mas quando estava preparado para marcar, Zé Ivaldo chegou e tirou providencialmente para escanteio.

O jogo seguia movimentado, com Yago sendo o maior destaque. O atacante do Furacão não só procurava bater para o gol, como voltava para armar as jogadas. Foi ele, inclusive, que fez boa jogada pela direita, e rolou para Éderson bater no cantinho, mas caprichosamente a bola saiu raspando a trave.

Apesar disso, o Maringá não desistia do empate e a insistência deu certo. Demethryus saiu errado e a bola sobrou para Paulinho, que de frente para o goleiro, foi derrubado na área pelo próprio Demethryus. Na cobrança do pênalti, Bruno Batata bateu com categoria, empatando o jogo. Pouco tempo depois, boa jogada de Paulinho pela esquerda. No chute, Léo fez grande defesa e a bola ainda bateu no travessão antes de ir para escanteio.

Após esse bom momento do Maringá, foi o Atlético-PR que procurou pressionar em busca do segundo gol. Mesmo assim, pouco fazia para que Fábio trabalhasse. Maior parte do domínio era em termos de posse de bola. A única chance real até o fim da primeira etapa foi quando Giovanny recebeu lançamento de Renan Lodi, invadiu a área, mas na batida, Fábio saiu bem e fez grande defesa. Éderson ainda teve gol anulado, mas foi só em um primeiro tempo bastante movimentado em Curitiba.

Furacão domina segundo tempo e consegue a vitória

Se na primeira etapa os dois times construíram muitas chances de gol, isso mudou de figura no início dos 45 minutos finais. Muito disso é porque, ao contrário do que fez no começo de jogo, o time não procurava sair rápido e controlava mais a bola. Quando essa posse era perdida, a equipe pressionava a saída de bola do Furacão e dificultava a chegada do time da casa no campo de ataque.

Sem verem seus times agredirem o adversário, os dois técnicos promoveram mais mudanças para não só dar fôlego novo, como para tornarem as equipes mais ofensivas. Essa estratégia deu certo logo de cara para o Furacão, quando Éderson recebeu passe de Renan Lodi na área e bateu cruzado, mas Fábio fez excelente defesa.

Amplamente superior a partir dos 15 minutos da segunda etapa, o Atlético-PR rondava a área do Tricolor a todo momento, fazendo uma verdadeira blitz. Aos 21', Renan Lody cruzou para Éderson, que esperou a bola no pé, mas Cristian se antecipou e colocou para escanteio. Na cobrança, Léo Pereira cabeceou forte e Fábio salvou o Maringá mais uma vez.

Por ironia do futebol, enquanto o Furacão tentava fazer jogadas trabalhadas, o gol da vitória só saiu em uma cobrança de falta. Felipe Dorta bateu mal, mas a bola desviou na barreira e traiu Fábio, entrando mansamente no canto do gol. E foi só. Daí em diante, o Atlético-PR só procurou controlar o jogo até o final para segurar o resultado positivo.