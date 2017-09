Apesar do empate entre Avaí e Atlético-MG, Claudinei Oliveira ressalta: "Estamos em evolução"

Foto: Jamira Furlani/Avaí

Mantendo a invencibilidade no returno, o Avaí empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG. A partida aconteceu na Ressacada, às 11h deste domingo. Após o duelo o técnico Claudinei Oliveira fez sua análise na entrevista coletiva.

“Quando você sai vencendo e o adversário empata o jogo, o sentimento é ruim, mas a equipe fez um grande jogo, sofremos o gol num dos poucos momentos em que a equipe estava desorganizada, num contra-ataque de bola parada. Poderíamos ter vencido, foi uma das nossas vitórias onde o Douglas menos trabalhou. Lamentamos pelo empate com o Atlético-MG, isso é sinal que estamos em evolução no campeonato.”

O comandante falou também sobre o posicionamento e a evolução da movimentação no ataque de sua equipe: "Fixamos o Dutra do lado direito pra ele não ter que voltar tanto. O Fábio Santos é um jogador mais posicional, já o Marcos Rocha faz mais ultrapassagens. Fizemos um gol em que tínhamos um lateral e um volante dentro da área, o Dutra cruzou, o Leandro desviou e o Simião fez o gol. Chegar num jogo contra o Atlético-MG onde teu lateral e teu volante estão na área pra ajudar a fazer o gol, é sinal de que que a gente ta tentando, ta chegando."

Claudinei reclamou de pênalti não marcado para o Avaí, porém não condenou arbitragem pelos lances. No entanto, chamou a atenção para o tratamento com as equipes, que ele julga ser diferente.

“O lance do Capa foi pênalti e ele não deu. E no final do primeiro tempo o Kleiton deu uma cotovelada na boca do Alemão dentro da área. É difícil julgar, mas algumas coisas a gente discorda. Pedimos que tratem as duas equipes da mesma maneira, estamos na mesma competição.”

O técnico comentou ainda sobre o apoio do torcedor. Ele ressaltou a importância da torcida reconhecer o esforço do time.

“Reconhecimento é importante pro atleta, ele ser abraçado pelo torcedor no momento de dificuldade. Quando as coisas estão boas é normal o torcedor incentivar e aplaudir. A torcida está entendendo o esforço dos atletas, o processo de crescimento da equipe. Estamos em evolução.”