Em jogo de homenagens, Nova Iguaçu vence Chapecoense na estreia da Copa São Paulo

O compromisso na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi a primeira partida oficial da Chapecoense após a tragédia na Colômbia, portanto os jogadores entraram no gramado segurando uma faixa com os dizeres: "Somos mais que 11. Somos todos Chapecoense". E antes do apito inicial, tivemos, ao invés de um minuto de silêncio, um minuto de aplausos até a bola rolar entre Chape e Nova Iguaçu. No jogo, os cariocas levaram a melhor e largaram em vantagem no grupo 14, com vitória por 2 a 0, em grande jogo de Nathan, autor dos dois feitos.

Na próxima rodada, que ocorrerá a quarta-feira (5), a Chapecoense pega o Sampaio Corrêa, às 16h (horário de Brasília). Mais cedo, às 14h, o Nova Iguaçu enfrenta Desportivo Brasil. As duas partidas ocorrerão no mesmo estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, casa do grupo dos clubes na Copa São Paulo.

Primeiro tempo zerado, mas Nathan muda o jogo

A Chapecoense começou em cima, e teve boas chances de abrir o placar nos primeiros minutos de partida com Japa, chutando da entrada da área, e depois com Luquinhas em finalização dentro da área que levou muito perigo. Após o abafa inicial, o jogo esfriou e as equipes foram para o vestiário no 0 a 0.

Logo no intervalo, o Nova Iguaçu sacou o atacante Saquarema e colocou Nathan, homem que mudou a partida. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, Nathan perdeu chance incrível na cara do gol, por ter escorregado na hora de finalização. Aos 8 minutos, Nathan novamente recebeu na entrada da área e soltou um forte chute, porém o goleiro Tiepo estava bem colocado e fez ótima defesa.

E finalmente aos 15 minutos do segundo tempo, saiu o gol do Nova Iguaçu. Em cruzamento na pequena área, Nathan matou no peito, conseguiu girar e chutar pra marcar o primeiro gol da partida.

Após levar o gol, a Chapecoense tentou reagir, mas não teve criatividade para levar perigo à meta do Nova Iguaçu. Até que, aos 32 minutos, Nathan deu números finais à partida, aproveitando o rebote do goleiro teve apenas o trabalho de empurrar para o gol e ampliar o placar. No final da partida, a Chapecoense ainda teve boas chances de diminuir, porém já era tarde demais e a partida terminou 2 a 0 para os cariocas do Nova Iguaçu.