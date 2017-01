Chapecoense sofre, mas arranca empate com Desportivo Brasil e segue na competição

INCIDENCIAS: Partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Desportivo Brasil e Chapecoense, pela última rodada do Grupo 14. Jogo realizado no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.

Antes da bola rolar para Desportivo Brasil e Chapecoense, o já classificado Nova Iguaçu enfrentou o já eliminado Sampaio Corrêa. Porém, quem levou a melhor foi o time do Maranhão, que venceu por 1 a 0 e conquistou seus primeiros 3 pontos na Copinha, porém de nada adiantou e equipe maranhense deu adeus à competição. Já os cariocas do Nova Iguaçu confirmaram o primeiro lugar no grupo, devido ao empate na partida entre catarinenses e paulistas.

A equipe paulista começa melhor e abre o placar

Era jogo de vida ou morte, os jovens do oeste catarinense tinham a vantagem de jogar pelo empate para se classificar, porém o Desportivo Brasil começou com tudo e logo aos 6 minutos obrigou o goleiro Tiepo a fazer ótima defesa, após cabeceio de Petter. E um minutinho depois, o mesmo Petter recebeu belíssimo passe de Mauro Júnior, e de frente com o goleiro bateu pro fundo das redes, abrindo o placar que até então classificava os paulistas e mandava os catarinenses para casa mais cedo. Após o gol a partida ficou muito truncada e brigada, com muitas faltas e cartões amarelos, e pouco futebol tivemos até o intervalo.

Chape arranca empate e segura a pressão

A equipe de Santa Catarina entrou pressionada no segundo tempo, pois precisava pelo menos empatar a partida caso quisesse continuar na competição. Mas a reação veio rápido, e logo aos 10 minutos em boa jogada pela esquerda, a bola foi cruzada rasteira e a zaga afastou mal, e ela acabou sobrando limpa para Canhoto bater pro fundo do barbante, empatando a partida e garantindo temporariamente o resultado que a Chapecoense precisava.

Mas para isso precisaria segurar a pressão dos paulistas até o fim da partida, e eles foram pra cima, aos 28 minutos Ricardo não conseguiu finalizar e acabou perdendo boa chance. Mais tarde aos 35, Andrade quase marcou após cruzamento na área. O jogo foi ficando nervoso na medida em que o tempo passava, aos 48 minutos o Desportivo Brasil teve a bola do jogo, porém Ricardo finalizou para fora, a bola tirou tinta da trave.

Então para alivio dos catarinenses o árbitro apitou o fim de partida, e carimbou a ida da Chape para a segunda fase da Copinha pela primeira vez em sua história, os jovens jogadores fizeram uma festa tremenda no estádio Ernesto Rocco.