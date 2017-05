Chapecoense vence Avaí fora de casa e se aproxima de título catarinense

Avaí e Chapecoense abriram a decisão do Campeonato Catarinense na tarde deste domingo, dia 30 de abril, no Estádio da Ressacada. Em jogo muito equilibrado, digno de decisão, os visitantes acabaram ganhando o clássico com gol do experiente Luiz Antônio aos 35 minutos do primeiro tempo, primeiro tempo aliás, marcado por duas expulsões, uma de cada lado, Capa foi expulso no Avaí e Andrei Girotto pela Chape.

Com a vitória a equipe de Chapecó tem a vantagem do empate ou até mesmo da derrota por um gol de diferença, domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Condá, que conquista o bicampeonato estadual, sexto de sua história. Para o Avaí, somente a vitória por dois gols de diferença dará o título.

Primeiro tempo com duas expulsões e pouco futebol

A Ressacada estava lotada, esperava-se que o Avaí partisse pra cima da Chapecoense desde o primeiro minuto de partida, porém não foi isso que aconteceu, pois a equipe de Vagner Mancini soube segurar o ímpeto da equipe da capital e até conseguiu a vantagem de ter um homem a mais em campo, pois aos 17 minutos Capa foi expulso em após disputa pelo alto com Moisés, o lateral levantou muito o braço, acertou o cotovelo no rosto do rival e recebeu o vermelho direto.

Ressacada recebeu mais de 15 mil torcedores (Foto: Divulgação/Avaí FC)

Com um homem a mais em campo a Chapecoense dominou a partida, mas sem dar muito sustos a equipe da capital. Porém aos 35 minutos Arthur cruzou da esquerda, Luiz Antonio consegue dominar a bola e puxar para a perna direita o chute foi no canto esquerdo de Kozlinski, 1 a 0 Chape.

Quando parecia que o jogo se tornaria inteiro da Chapecoense, surgiu uma nova expulsão, agora foi Andrei Girotto, volante da Chape que em uma dividida abriu os braços e acertou o rosto de Leandro Silva e também foi para a rua. Com 10 para cada lado o jogo voltou a ser igual e na melhor chance do Avaí na primeira etapa Junior Dutra cobrou uma falta que assustou o goleiro da Chape.

Segundo tempo corrido, mas faltou criatividade, melhor pra Chape que saiu com a vantagem

Com dois homens a menos em campo, esperava-se um segundo tempo aberto e com mais oportunidades de gol, porém na pratica não foi isso que ocorreu, os jogadores se doaram muito, correram, lutaram, a torcida jogou junto, mas foram poucas as chances de gols.

Bem postada em campo a Chapecoense dava pouco espaços para o Avaí que notavelmente sentia a falta do meia Marquinhos que foi substituído ainda no primeiro tempo devido a expulsão do Capa. O Leão chegou aos nove minutos em um chute cruzado de Romulo que Artur Moraes defendeu, depois disso, chance clara para o Leão apareceu somente no final da partida quando a equipe partiu pro "abafa".

Com a vitória a Chape joga em casa com o regulamento debaixo do braço, pois por ter a melhor campanha do campeonato a equipe de Chapecó pode até perder por um gol de diferença. Porém antes da final de domingo a Chapecoense tem o Cruzeiro pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. O Avaí tem a semana inteira para se preparar para a decisão e buscar o improvável, no embalo da torcida que cantou no final da partida "eu acredito".