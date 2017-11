Fábio Carille agradece apoio em treino aberto e pede Fiel 'jogando junto' no dérbi decisivo

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O último treino realizado pelo líder Corinthians antes do grande clássico contra o Palmeiras foi histórico e motivacional. Aberto para a torcida, em sua arena, o Timão treinou com mais de 32 mil torcedores presentes para cantar e mostrar que a Fiel está ao lado da equipe nesse momento conturbado, mesmo cinco pontos à frente do grande rival.

E a emoção, a festa e motivação dos torcedores contagiou até o treinador Fábio Carille. O comandante reuniu o grupo no centro do gramado, pegou o microfone e falou abertamente com a torcida. O treinador agradeceu todo o apoio recebido durante o ano, ressaltou a importância da Fiel na conquista do Paulista e fez um apelo para todos jogarem juntos amanhã, quando o Timão recebe o Palestra, por mais uma rodada do Brasileiro.

“Eu, em nome dos jogadores, comissão técnica e diretoria, quero agradecer o apoio de vocês não só hoje, mas como no ano todo. Ele foi muito importante para o nosso título no Paulista e na campanha no Brasileiro. Muito obrigado, de coração. Venha jogar junto para a gente fazer um grande jogo amanhã e conquistar os três pontos”.

Muito criticado nesses últimos jogos pela teimosia de manter jogadores em má-fase na equipe titular, Carille viu seu nome ser um dos mais cantados pela Fiel, que lotou grande parte das arquibancadas. E durante o treinamento, confirmou que a equipe terá mudanças para a partida.

Os meias Maycon e Jadson, ambos em péssima fase técnica, dçao lugares a Camacho e Clayson. Esse último cobrou uma reação rápida, dando fortes declarações após a derrota contra a Ponte Preta, em Campinas.

Com isso, o Timão terá Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo, Arana; Gabriel, Camacho; Romero, Rodriguinho, Clayson; Jô. A partida terá o tempo real online a partir das 16h no horário brasileiro de verão com todos os detalhes do grande jogo do ano até aqui.