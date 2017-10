Coritiba bate Cruzeiro, encerra longo jejum de vitórias e respira no Campeonato Brasileiro

INCIDENCIAS: Partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada nesta quarta-feira (18), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba/PR. 6.470 pagantes; 7.056 presentes; R$ 110.235,00

Era o encontro do pior time do returno do Campeonato Brasileiro, contra o melhor. Assim, Coritiba e Cruzeiro mediram forças, na noite desta quarta-feira, no Couto Pereira, pela 30ª rodada da competição. Contrariando todo o favoritismo, os mandantes venceram a partida por 1 a 0, após gol contra do lateral-esquerdo Diogo Barbosa.

Desta forma, dois jejuns foram quebrados: o de vitórias por parte do Coritiba, que não havia somado três pontos em uma partida sequer do returno, acumulando quatro empates e cinco derrotas, enquanto o Cruzeiro deu adeus aos oito jogos de invencibilidade no Brasileiro, com seis vitórias e dois empates.

A vitória não tirou o Coritiba do Z4, mas melhorou a situação do time na parte debaixo da tabela. Agora, a equipe do técnico Marcelo Oliveira ocupa a 18ª posição, com 31 pontos, e passa a torcer contra a Ponte Preta e Chapecoense para sair do grupo dos quatro últimos na próxima rodada. Já o Cruzeiro, que sonhava com a vice-liderança, estacionou na 5ª colocação, com 47 pontos.

Agora, o próximo desafio do Coritiba na tentativa de sair do Z4 do Campeonato Brasileiro é no Maracanã, onde enfrenta o Vasco, no sábado (21), às 17h (de Brasília). Já o Cruzeiro tentará se reaproximar dos líderes da competição encarando o Atlético-MG, no domingo (22), também às 17h, no Mineirão. Ambas as partidas são válidas pela 30ª rodada do Brasileirão.

Cruzeiro 'administra' jogo, mas Coxa abre placar com gol contra

Necessitando da vitória e jogando em casa, o Coritiba quem começou atacando o Cruzeiro. Logo no primeiro minuto de partida, o Coxa descolou um escanteio, mas a cabeçada após a cobrança saiu sem direção. Após o ataque dos mandantes, a Raposa adiantou a marcação, dificultando a saída de bola da equipe do técnico Marcelo Oliveira.

Mas o Coritiba estava determinado a abrir o placar. Rafael Longuine até tentou: recebeu na entrada da área, passou por Hudson e bateu, mas o desequilíbrio na hora de finalizar facilitou a vida do goleiro Fábio. O Cruzeiro foi chegando aos poucos no campo de ataque. A primeira finalização celeste foi aos 17 minutos, após jogada entre Hudson e Elber, que bateu da entrada da área. No entanto, o camisa 23 colocou muita força e a bola acabou indo por cima do gol.

A marcação do Coritiba subiu e dificultou a saída de bola do Cruzeiro em muitos momentos, mas mesmo assim Mano Menezes estava tranquilo no banco de reservas. Marcelo Oliveira tentava orientar o Coxa a todo custo, reclamando e gesticulando bastante. Por sua vez, a Raposa trocava passes sem pressa, tentando comandar a partida no seu ritmo. Mas quem abriu o placar foi os mandantes, aos 33 minutos: Rildo cobrou escanteio pela esquerda, Cléber cabeceou para baixo, a bola acabou batendo em Diogo Barbosa e entrando no gol: 1 a 0.

Após o tento, a torcida empurrou o Coritiba, que passou a dominar as ações da partida. E quase chegou ao segundo gol com Rafael Longuine, que aproveitou a bobeada de Diogo Barbosa no campo de defesa e finalizou cruzado, mas acabou saindo à direita da meta do goleiro Fábio.



Guerra tática e poucas oportunidades: placar inalterado no Couto



Após um primeiro tempo morno, Mano Menezes promoveu alteração no Cruzeiro no início da etapa complementar: Elber por Arrascaeta. No entanto, o jogo permaneceu preso no meio-campo. Para o Coritiba, estava tudo certo, restava torcer para o tempo passar rápido. A Raposa, que estava no prejuízo e já tinha feito uma alteração no intervalo, tentava ficar mais forte ofensivamente e Mano Menezes apostou em Rafael Marques no ataque, na vaga de Sobis, isso em dez minutos de partida.

Pelo lado do Coritiba, era noite de estreia: contratado em julho para ser 'camisa 10', o alemão Alexander Baumjohann entrava em campo pela primeira vez com a camisa do Coxa na vaga de Rafael Longuine. E o estrangeiro mostrou vontade na primeira jogada pela direita, agregando velocidade. Mas o Cruzeiro aos poucos dominava o campo de ataque. Aos 20 minutos, Rafinha passou pelo primeiro marcador, 'chapelou' Thiago Carleto, invadiu a área, mas finalizou em cima da defesa.

Carleto deu a resposta cinco muito depois: passou por Ezequiel na esquerda e bateu sem ângulo, mas a bola passou rente ao gol de Fábio e levantou a torcida no Couto Pereira. O empate do Cruzeiro quase veio após cobrança de escanteio de Thiago Neves. Na ocasião, a bola sobrou para Rafinha, que mandou pela linha de fundo. O camisa 70 também ficou no 'quase', nas mesmas circunstâncias da primeira oportunidade que teve, mas dessa vez quem impediu o gol foi o zagueiro Cléber.

O jogo ficou aberto na reta final da partida e o Coritiba por pouco não ampliou o placar quando Manoel saiu jogando errado. Henrique Almeida tomou a bola do zagueiro do Cruzeiro e bateu na entrada da área, para a defesa de Fábio. Após a chance, o Coxa se fechou e o Cruzeiro foi todo para o ataque. Mas, o placar permaneceu inalterado, para a alegria dos pouco mais de sete mil torcedores presentes no Couto Pereira.