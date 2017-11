Com retorno de Rildo, Coritiba se reapresenta para jogo contra São Paulo

Atacante Rildo é um dos que retornam depois de suspensão (Foto: Divulgação / Coritiba)

No último domingo (19), o Coritiba foi goleado por 3 a 0, no jogo contra o Atlético-MG, disputado no Estádio Independência, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Mesmo sendo uma derrota que "estava na conta", o revés fez o time se reaproximar da zona de rebaixamento. Para se livrar, basta uma vitória contra o São Paulo, no Couto Pereira, na próxima rodada.

Depois de folgar na segunda (20), o elenco Coxa Branca voltou a treinar nessa terça (21). Na primeira parte do trabalho, foram realizadas atividades físicas. Em seguida, os jogadores foram divididos em dois grupos. Enquanto os que jogaram contra o Galo fizeram trabalho regenerativo, os reservas participaram de um treino tático com o técnico Marcelo Oliveira.

Para o confronto decisivo, Marcelo terá três desfalques certos no time titular. O lateral-direito Léo e o atacante Kléber tomaram o terceiro cartão amarelo, enquanto o meia Daniel, por força de contrato, também está impedido de atuar contra o time paulista. A boa notícia é que ele também conta com os retornos do lateral-esquerdo Thiago Carleto, do zagueiro Cléber Reis e do atacante Rildo.

Para o lugar de Léo, Dodô deve voltar a sua posição de origem, já que vem jogando no meio-campo nos últimos jogos. Para o meio, apesar de várias opções, como o alemão Baumjohann, que volta de lesão após seis jogos, o escolhido mesmo deve ser Yan Sasse, que vem sendo muito acionado nos últimos jogos. Já no comando de ataque, Henrique Almeida deve assumir o posto.

Um dos mais experientes e líder da equipe, o volante Jonas concedeu entrevista coletiva após o treinamento no CT Bayard Osna, falando da importância da próxima partida para o futuro do time, elogiando, inclusive, o papel que a torcida tem exercido na luta contra o rebaixamento.

“A gente tem que se importar com nosso jogo, saber que é, para nós, o jogo mais importante do ano. Tenho certeza que o nosso torcedor vai comparecer e fazer uma festa bonita como tem feito nos últimos jogos", afirmou.