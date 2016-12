Criciúma anuncia contratação por empréstimo do meia-atacante Pimentinha

Pimentinha defendia o Sampaio Corrêa desde 2012 (Foto: Foto: Divulgação/Sampaio)

O Criciúma confirmou, na manhã desta quarta-feira (21), a contratação do meia-atacante Pimentinha, que defendia o Sampaio Corrêa. No dia 4 de janeiro ele se apresenta com o restante do elenco, realizará exames médicos e assinará o contrato de empréstimo de um ano.

Pimentinha é o primeiro reforço confirmado do Tigre para a próxima temporada. Antes disso, o clube catarinense apenas havia confirmado a contratação do novo treinador, que será Deivid, ex-Cruzeiro.

O atacante de 29 anos e apenas 1,65m de altura estava no Sampaio desde 2012, tendo ainda breves passagens por São Caetano e Botafogo em 2013 e 2015, respectivamente. Na Bolívia Querida, Pimentinha fez 141 jogos, marcou 38 gols e deu 15 assistências. Na última temporada da Série B, quando o Sampaio foi rebaixado para a terceira divisão, participou de 26 partidas, marcou três gols e deu uma assistência.

Pimentinha chega para ser opção para Deivid no setor ofensivo. Para a função, o Tigre perdeu Niltinho e Roberto, que eram as opções para o setor ofensivo, mas não renovaram contrato.