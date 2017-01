Cruzeiro tropeça diante do Bragantino e decidirá classificação na próxima rodada da Copinha

No inicio da noite desta quarta feira (6), Cruzeiro e Bragantino duelaram na 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Junior, pelo Grupo 22, na Arena Nogueirão, em Mogi das Cruzes/SP. Ambos embalados na competição vindos de vitórias na primeira rodada, os dois times jogaram pela classificação direta na fase de grupos. Os paulistas levaram a melhor vencendo pelo placar de 1 a 0, com gol de João Victor.

O Cruzeiro depende apenas de si para alcançar a classificação na ultima rodada. Basta uma simples vitória contra o União Mogi, no domingo (8), às 19h. Já o Bragantino, que joga apenas para cumprir tabela, enfrenta o eliminado River-PI, às 17h, no mesmo dia.

Poucas chances e marcação forte marcam primeiro tempo

Com um leve atraso para o início da partida, Bragantino e Cruzeiro fizeram um primeiro tempo bastante corrido, mas com poucas chances criadas por ambos os lados. Apesar do número pequeno de arremates ao gol, o time de Bragança Paulista foi quem mais buscou o jogo no primeiro tempo, com triangulações e infiltrações do seus principais jogadores.

O grande destaque da primeira etapa ficou por conta da ótima marcação de ambas as equipes, com uma defesa sólida e bem postada, o jogo rodou boa parte do meio de campo, e os goleiros pouco sofreram.

João Victor garante vitória do Braga no chute de fora da área

O Cruzeiro voltou melhor ao segundo tempo, com uma marcação alta, fazendo com o que o adversário cometesse muitos erros. Mas, aos 22 minutos, o time paulista abriu o placar com o garoto João Victor.

Jogando com o resultado ao seu favor, o Bragantino passou a amarrar o jogo e apostou no contra-ataque para deixar a vitória em suas mãos. O técnico celeste Marcos Valadares percebeu que o rendimento da sua equipe diminuiu e foi obrigado a mexer em praticamente metade do time para buscar o empate e sonhar com a vitória. Mas, já era tarde. A noite era do Braga.