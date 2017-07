Antes dúvida, Lucas Romero está liberado para enfrentar Palmeiras

Foto: Washington Alves/Cruzeiro/Light Press

Fim do mistério que rondava o Cruzeiro desde a vitória do fim de semana diante do Coritiba, por 2 a 0, no Mineirão. Até então incerto para o próximo compromisso, o volante Lucas Romero foi relacionado para enfrentar o Palmeiras, nesta quarta-feira (28), às 21h45, no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2017.

A dúvida sobre a condição do atleta surgiu após sua substituição, ainda no primeiro tempo da partida realizada no domingo, devido a um trauma no joelho direito após choque com o atacante do Coxa. Na segunda-feira (26), o atleta passou por uma ressonância magnética que não constatou lesão no local. Entretanto, sua volta às atividades ficou condicionada ao quadro de dor sentida pelo argentino.

Nessa terça-feira (27), ele participou das atividades no treino celeste, mas ainda não é garantida sua presença entre os que iniciam a partida. Quem retorna à lista é o meia Rafinha, que foi poupado no domingo. De fora do confronto estão os dois novos atacantes celestes Sassá e Rafael Marques. Ambos os jogadores chegaram à Toca após encerramento do período de inscrições na competição nacional. Para o setor, Mano Menezes relacionou Alisson, Rafael Sóbis e Ramón Ábila.

Cruzeiro e Palmeiras voltam a se enfrentar na Copa do Brasil depois de dois anos. Em 2015, a equipe paulista, campeã daquele ano, eliminou a Raposa nas oitavas após duas vitórias: a primeira por 2 a 1, em São Paulo, e a segunda por 3 a 2, em Belo Horizonte. Tradicionais na competição, o clube celeste soma quatro conquistas (1993, 1996, 2000 e 2003) enquanto o Porco conquistou em três oportunidades (1998, 2012 e 2015).

O provável time titular do Cruzeiro nesta quarta-feira conta com Fábio; Ezequiel, Léo, Kunty Caicedo e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Lucas Romero (Hudson), Thiago Neves e Robinho; Alisson e Rafael Sóbis.

Confira a lista dos 23 jogadores relacionados:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel, Fabrício e Lennon

Zagueiros: Léo, Kunty Caicedo e Murilo

Meio-campistas: Ariel Cabral, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Romero, Lucas Silva, Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Sóbis e Ramón Ábila