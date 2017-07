"Adote um campeão": Cruzeiro lançará campanha que estimula adoção tardia

Google Plus

Cruzeiro apresenta slogan da campanha (Foto: Cruzeiro/Divulgação)

O futebol em sua soberana vontade leva o torcedor mais fanático ao profundo delírio com todo o fascínio nele existente. O gol aos 45 minutos do segundo dando a vitória a um clube, a defesa milagrosa do goleiro classificando uma equipe e a pulsação vibrante das arquibancadas são alguns dos ingredientes desse esporte fantástico.

Entretanto, como diria o famoso jargão, "não é somente futebol", entra em campo a ação do fator social da modalidade. Diversas agremiações espalhadas pelo mundo possuem projetos que defendem o direito a igualdade, ao respeito e ao amor entre as pessoas.

A exemplo disso, o Cruzeiro lançará a campanha "Adote um Campeão", que aborda sobre adoções tardias de crianças e adolescentes, em coletiva que acontecerá na Toca da Raposa, na sexta (7), às 14h. O evento será apresentado à imprensa e ao público.

Em parceria com o Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte (GAABH) e a Associação de Apoio à Adoção e Convivência Familiar e Comunitária (GADA), com apoio das Varas da Infância e da Juventude das Comarcas de Belo Horizonte e Santa Luzia e da 23ª Promotoria de Infância e Juventude da capital mineira, o "Adote um Campeão" pretende estimular a adoção de crianças acima de 7 anos e de adolescentes carentes, dando um vislumbre melhor de vida a esses jovens.