Titular após lesão, Manoel comemora sequência e bom momento no Cruzeiro

Manoel teve atuação segura contra o Atlético-PR (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O Cruzeiro venceu o Atlético-PR por 1 a 0, no último domingo (5), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi especial para o zagueiro Manoel, que completou o sexto jogo seguido como titular. O atleta contundiu o pé esquerdo contra o São Paulo, em abril, em duelo válido pela Copa do Brasil. Três meses depois, o jogador voltou a atuar, mas chegou a sentir dores e retornou ao departamento médico.

O zagueiro comentou sobre sua evolução e o bom momento vivido na temporada. “Contra a Ponte Preta eu ainda estava meio inseguro, contra o Coritiba já estava melhor, me sentia mais solto dentro de campo. Hoje estou muito bem, correndo bem, tranquilo. Quando vou treinar procuro treinar bem e me sentir bem para poder fazer o meu melhor. Graças a Deus estou me sentindo muito bem”, comentou.

Manoel atuou em 22 jogos na temporada e marcou dois gols. Na expectativa de terminar a temporada titular, o zagueiro espera que a equipe continue atuando em alto nível para os próximos confrontos.

“Contra o Coritiba e contra o rival (Atlético) não fizemos um bom jogo e deixamos escapar seis pontos. Contra o Palmeiras a gente já estava com a cabeça totalmente no time, totalmente ligado. Contra o Atlético-PR a gente também estava totalmente ligado. Esses dois próximos jogos (Flamengo e Fluminense) servirão para a gente jogar bem e tentar fazer o melhor. São jogos muito importantes para a gente saber onde quer chegar”, disse.

O Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira (8), contra o Flamengo, às 21h45, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.