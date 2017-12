Adversários à vista: sorteio define confrontos do Cruzeiro na fase de grupos da Libertadores de 2018

Foto: Gabriel Rossi/LatinContent/Getty Images

Primeiro brasileiro a garantir vaga na Libertadores da América do ano que vem, o Cruzeiro conhecerá seus adversários na fase de grupos do torneio continental nesta quarta (20). A partir de 21h (horário de Brasília), ocorrerá o sorteio na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) que definirá os adversários não só da Raposa, mas de todos os times em disputa.

O Cruzeiro será cabeça de chave e, por isso, vai integrar o pote 1. Além dos mineiros, estão nesse conjunto River Plate, Boca Juniors, Grêmio, Atlético Nacional, Peñarol, Santos e Corinthians. Essa definição de quem seria cabeça de chave foi divulgada nessa terça (19) pela entidade sul-americana, de acordo com um ranking que levou em consideração três pontos: conquistas nacionais de 2008 a 2017, pontuação da última década e desempenho de 1960 a 2017.

Os brasileiros que se classificaram para a Libertadores do ano que vem foram Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Santos, Cruzeiro, Flamengo, Vasco e Chapecoense. Além dos citados no pote 1 como cabeças de chave, o Palmeiras está no pote 2, o Flamengo, no 3, enquanto Vasco e Chape disputam a pré-Libertadores.

Não é possível que equipes de um mesmo país sejam sorteadas para integrarem os mesmos grupos. A única situação possível para duelos nacionais seria caso se as equipes da pré-Libertadores caíssem nos grupos com times de seu país. Portanto, Chape e Vasco têm a chance de avançarem para potes com a presença de brasileiros, podendo, inclusive, haver um clássico carioca entre Flamengo e Vasco na fase de grupos.

FASE DE GRUPOS

POTE 1: River Plate, Boca Juniors, Grêmio, Atlético Nacional, Peñarol, Santos, Corinthians e Cruzeiro

POTE 2: Independiente, Emelec, Estudiantes, Cerro Porteño, Palmeiras, Bolívar, Libertad e Universidad de Chile

POTE 3: The Strongest, Colo-Colo, Racing, Flamengo, Defensor, Alianza Lima, Millonarios e Real Garcilaso

POTE 4: Atlético Tucumán, Deportivo Lara, Monagas, Delfín, além de quatro times da segunda fase da pré-Libertadores

PRÉ-LIBERTADORES (primeira e segunda fases)

SEGUNDA FASE

POTE 1: Nacional, Santa Fe, Guaraní, Independiente del Valle, Jorge Wilstermann, Unión Española*, Vasco, Junior Barranquilla, Melgar**

* se vencer Universidad Concepción

** se Universidad Concepción vencer a Unión Española

POTE 2: Melgar*, Chapecoense, Banfield, Santiago Wanderers

Carabobo, Universidad Concepción**, além de três equipes da primeira fase da pré-Libertadores

* vai para o pote 1 se Universidad Concepción vencer a Unión Española

** se passar pela Unión Española

PRIMEIRA FASE

POTE 1: Olimpia, Universitario e Deportivo Táchira

POTE 2: Montevideo Wanderers, Oriente Petrolero e Macará

De volta à Libertadores

O Cruzeiro disputou a Libertadores pela última vez em 2015, quando caiu para o River Plate, posteriormente campeão. Três anos depois, a equipe celeste está de volta à competição continental para buscar seu terceiro título. A Raposa levantou o troféu em 1976 e 1997, perdendo a final de 2009 para o argentino Estudiantes.