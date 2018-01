Após rescisão com Atlético ser regularizada, Fred tem nome publicado no BID pelo Cruzeiro

Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

Além de poder com Bruno Silva, Edílson, Egídio e Marcelo Hermes nesta quarta (17), contra o Tupi, às 21h45, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro terá também o atacante Fred. O camisa 9 da Raposa foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nessa terça (16), o que o regulariza para poder estrear pelo novo clibe.

Um pouco antes do nome de Fred ser vinculado ao do Cruzeiro junto à CBF, o Atlético-MG formalizou a rescisão com o atleta na entidade nacional. O acerto da atacante com o clube celeste aconteceu um dia depois de sua saída do rival da Raposa, o Galo. Nesse contexto, mais que rescisão e contratação, tem ainda um outro ponto.

Quando Fred rescindiu com o Atlético, a diretoria alvinegra impôs ao atleta uma multa de 10 milhões de reais caso ele acertasse com alguma equipe da mesma praça do Galo. Como foi contratado pelo Cruzeiro, a cúpula atleticana espera agora receber esse valor, o que em contrato é estipulado para ser pago até um dia útil após a publicação do nome de Fred no BID pela nova equipe.

Há algumas semanas, o Cruzeiro disse que se responsabilizava pela multa e, por meio de integrantes da sua diretoria, assegurou que já arquitetou uma rede de investidores para efetivar esse pagamento - caso tenha mesmo que pagar. Isso porque o departamento jurídico da Raposa não deixou de analisar a validade da multa e deve se posicionar até quinta-feira (18).

Fred está em sua segunda passagem pelo Cruzeiro. Revelado pelo América-MG, o jogador defendeu a Raposa em 2004 e 2005 e teve depois disso uma experiência no futebol internacional. Ao retornar para terras brasileiras, fez história no Fluminense e jogou pelo Galo até se acertar com ao clube celeste, time do qual se diz torcedor.

Reforços no BID

Na segunda, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes foi o primeiro reforço para 2018 com nome publicado no BID. Um dia depois, seguiram Egídio, Bruno Silva, Edílson e Fred. Todos esses cinco já foram apresentados oficialmente na Toca da Raposa, situação pela qual ainda não passaram o atacante David e o meia Mancuello.