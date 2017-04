Exame detecta ruptura de ligamento e Diego desfalca Flamengo por até seis semanas

De quatro a seis semanas: Diego desfalcará o Flamengo pelo restante da fase de grupos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na partida de quarta-feira (12), o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense em casa e arrancou a vitória por 2 a 1, inclusive com um gol de Diego. Aos 19 minutos do segundo tempo, o camisa 10 sofreu uma lesão depois de uma dividida.

Nesta quinta-feira (13), o jogador passou por exames de imagem que constatou lesões no ligamento colateral medial e no menisco medial do joelho direito, segundo o Dr. Márcio Tannure. Sendo assim, o jogador será submetido a uma cirurgia no sábado (15).

Em entrevista coletiva no Ninho do Urubu nesta quinta, o médico rubro-negro comentou sobre a gravidade da lesão do camisa 10 do Fla na Libertadores.

"Diego teve entorse no joelho direito e foi realizado exame de imagem. Realmente ficou confirmado o diagnóstico inicial. Menisco medial e ligamento colateral. Vai fazer artroscopia neste sábado de manhã. Com esses tipos de casos, a recuperação costuma ser de quatro a seis semanas, para ter retorno pleno às atividades. A lesão não tem nada haver com o problema que ele teve antes do jogo, foi realmente o choque na partida entre os joelhos dos jogadores", finalizou o médico rubro-negro.

Zé Ricardo terá dificuldades devido a grande quantidade de jogos que o meia possivelmente pode ficar de fora, onde inclui o Campeonato Carioca, jogo contra o Atlético-PR e Universidad Católica-CHI, com a volta no jogo contra o San Lorenzo-ARG, caso ele se recupere dentro do período mais curto diagnosticado.

Dentro das seis semanas, ele desfalca toda a fase da Libertadores e o início do Campeonato Brasileiro (junto com os jogos acima). Ainda não há uma definição, mas logo após a artroscopia o jogador inicia a fisioterapia.

Em sua rede social, Diego mandou uma mensagem para o torcedor, pedindo apoio neste momento: "Fala, galera. Quero agradecer a todos pelas mensagem de apoio que recebi desde ontem. Graças a Deus não foi nada grave, mas terei de ficar algumas semanas sem jogar, me recuperando. Tenho certeza que passará rápido e eu voltarei ainda mais forte! Ate lá, eu estarei junto com vocês na torcida #Deusébomotempotodo", disse o meia.