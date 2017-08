Flamengo confirma rumores e anuncia colombiano Reinaldo Rueda para lugar de Zé Ricardo

Google Plus

Foto: Divulgação/Flamengo

Após 15 meses, o Flamengo tem um novo treinador à frente do futebol profissional: Reinaldo Rueda. O colombiano de 60 anos - com passagem pelo Atlético Nacional e pela seleção colombiana foi confirmado pelo clube carioca nesta segunda-feira (14).

Antes de resolver os trâmites com sua nova equipe, o comandante estava na Alemanha onde fazia curso no Bayern de Munique e agora comandará o Flamengo nas competições em que ele segue.

Rueda assinou até 2018 e chega junto com mais dois funcionários de sua confiança, o ex-jogador colombiano Bernardo Redin e o preparador físico Carlos Eduardo Velasco, ambos do seu staff.

Passagem pelo Atlético Nacional

Rueda teve seu melhor ano em 2016, quando comandou o Atlético Nacional na conquista da Copa Colômbia e Libertadores daquele ano. O time encantou os olhos de todos os espectadores, tanto que os principais nomes do clube saíram um ano após o sucesso, caso de Guerra, Borja (Palmeiras) e Berrío (Flamengo). Vale lembrar que Rueda teve a oportunidade de ganhar a Copa Sul-Americana, entretanto, com a tragédia envolvendo a Chapecoense (adversária naquela situação) o clube colombiano foi totalmente solidário e abriu mão do título.

Foto: Gabriel Aponte / Getty Images

Passagem pelas seleções

Rueda passou por três seleções profissionais até o momento: Colômbia, Honduras e Equador. Pela Colômbia assumiu após o início ruim da seleção principal nas eliminatórias sul-americanas e apesar de não conseguir a vaga da Copa do Mundo em 2006, a seleção saiu de último para sexto colocado. Pela seleção hondurenha, Rueda assumiu em 2006 e conquistou a classificação para a Copa do Mundo de 2010, após 28 anos com o país fora da competição. Já pela seleção equatoriana, Rueda comandou de 2010 a 2016.

Perfil

Nome: Reinaldo Rueda Rivera

Idade: 60 anos

Nacionalidade: Colômbia

Clubes: Cortuluá, Deportivo Cali, Independiente Medellín e Atlético Nacional

Seleções: Colômbia (sub-20 e profissional), Honduras e Equador

Principais títulos: Campeonato Colombiano, Copa Colômbia, Superliga Colombiana, Recopa Sul-Americana e Copa Libertadores da América