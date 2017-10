Diego marca, Flamengo bate Chapecoense e volta a vencer no Brasileiro

Em um clima bastante agradável na cidade de Chapecó (SC), Chapecoense e Flamengo se enfrentaram neste domingo (15), na Arená Condá. Depois de um tempo afastado por causa de uma contusão, o meia Diego voltou e fez o único gol da partida, garantindo os três pontos para o rubro-negro carioca.

Com a vitória, o Flamengo afastou um pouco a crise que vinha se instalando na Gávea. O time permanece na sétima posição da tabela, porém agora com 43 pontos. A Chapecoense segue na luta para fugir do rebaixamento. A equipe catarinense tem os mesmos 32 pontos que a Ponte Preta, que é o primeiro time no Z-4, mas devido ao número de vitórias, ocupa a 15ª posição do Campeonato Brasileiro.

Na próxima quarta-feira (18), o Verdão vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, às 21h (horário de Brasília), no Independência. Já na quinta-feira (19), o Flamengo recebe o time do Bahia na Ilha do Urubu, também às 21h (horário de Brasília).

Primeiro tempo com muitas reclamações e pouco futebol

Os primeiros 45 minutos da partida foram terríveis para quem estava assistindo na Arena Condá. Tanto a Chapecoense quanto o Flamengo não ofereceram perigo ao goleiro do adversário. Os donos da casa só conseguiam chegar na área rubro-negra por conta das bolas paradas, mas a defesa do clube carioca estava bem postada e afastava qualquer tipo de perigo.

O Flamengo tentava através dos toques de bola chegar ao gol defendido por Jandrei, mas sem muito êxito. Guerrero, isolado no ataque, pouco conseguia interferir na partida, principalmente por falta de aproximação de seus companheiros. Finalizações a distância e infiltrações de Willian Arão eram as jogadas mais utilizadas pelos rubro-negros.

O primeiro tempo ficou marcado pela quantidade de faltas e reclamações dos jogadores dos dois times. Durante o intervalo, a principal reclamação dos atletas foi a arbitragem de Dewson Fernando Freitas, que com o jogo pegado deu amarelos para Elicarlos e Arthur Caike, ambos da Chape.

Primeiro tempo amarrado e poucas chances (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Diferente do primeiro tempo, jogo mais aberto e mais emoções

Chapecoense e Flamengo voltaram para o segundo tempo com uma postura diferente. A Chape foi mais à frente na busca de abrir o placar e logo no primeiros minutos da segunda etapa, Reinaldo cruzou, a bola bateu em Willian Arão e voltou para o mesmo Reinaldo, que cruzou novamente. Tulio de Mello cabeceou sozinho dentro da área para uma grande defesa de Diego Alves.

O primeiro lance de perigo para o rubro-negro saiu aos 25 minutos. Guerrero recebeu de Berrío, que finalizou, mas a bola explodiu no braço esquerdo de Douglas e o pênalti foi marcado. Éverton Ribeiro foi para a cobrança, bateu fraco, e goleiro Jandrei fez uma defesa tranquila, mantendo o zero no placar.

Somente aos 34 minutos a rede foi balançada. Num belo passe de Willian Arão para Berrío, o colombiano serviu a Diego, que tirou o zagueiro da jogada e finalizou cruzado na saída do goleiro, marcando o primeiro gol do Fla fora de casa depois da chegada de Reinaldo Rueda.

Próximo dos acréscimos, a Chape ainda teve uma oportunidade de empatar com Apodi. Depois de Wellington Paulista dar grande passe, o lateral avançou em velocidade, chutou forte com o pé direito, mas a bola acabou batendo na rede pelo lado de fora.

No último minuto da partida, Guerrero fez um bela jogada passando por dois adversários, tocou para Berrío, que livre e cara a cara com Jandrei acabou finalizando por cima do gol. Fim de papo na Arena Condá, e vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre a Chapecoense.